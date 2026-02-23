Жирона з голами Циганкова та Ваната не втримала перемогу над Алавесом у Ла Лізі

У понеділок, 23 лютого, відбувся заключний матч 25 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона на виїзді зіграла внічию з Алавесом.

Зустріч завершилась з рахунком 2:2.

Господарі поля вийшли вперед після Лукаса Боє вже на 5-й хвилині гри. Жирона змогла відповісти на 31-й хвилині – після розіграшу кутового український нападник Владислав Ванат заніс м'яч у ворота суперників.

У другій половині гри Віктор Циганков вивів каталонців вперед. Український півзахисник використав вихід віч-на-віч з голкіпером.

Алавес за хвилину до завершення гри зміг відігратися. Боє оформив дубль, замкнувши головою подачу з флангу.

Зазначимо, що Ваната замінили на 68-й хвилині, Циганков покинув поле на 85-й хвилині зустрічі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

25 тур, 23 лютого

Алавес – Жирона 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 5 Боє, 1:1 – 31 Ванат, 1:2 – 73 Циганков, 2:2 – 89 Боє

Жирона перебуває на 11-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату з 30 балами в активі. Алавес йде 14-м з 27 очками.

Standings provided by Sofascore

Напередодні повідомлялося, що Жирона планує продовжити контракт з українським вінгером Віктором Циганковим.