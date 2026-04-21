Атлетик переграв Осасуну, нічия Валенсії та Мальорки у 33 турі Ла Ліги
Сьогодні, 21 квітня, відбулись перші матчі 33 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.
Атлетик Більбао вдома обіграв Осасуну завдяки голу Гурусети на старті зустрічі. Гості у другій половині мали нагоди зрівняти рахунок, проте одинадцятиметровий не зміг реалізувати Анте Будімір.
Валенсія на виїзді розписала мирову з Мальоркою, "кажани" перервали серію з двох поспіль поразок.
Завершить ігровий день матч Жирони Віктора Циганкова з Бетісом. Також мадридський Реал з Андрієм Луніним у стартовому складі зіграє з Алавесом.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
33 тур, 21 квітня
Атлетик – Осасуна 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Гурусета
Нереалізований пенальті: Будімір (57)
Мальорка – Валенсія 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 49 Коста, 1:1 – 67 Садік
