Атлетик переграв Осасуну, нічия Валенсії та Мальорки у 33 турі Ла Ліги

Сьогодні, 21 квітня, відбулись перші матчі 33 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Атлетик Більбао вдома обіграв Осасуну завдяки голу Гурусети на старті зустрічі. Гості у другій половині мали нагоди зрівняти рахунок, проте одинадцятиметровий не зміг реалізувати Анте Будімір.

Валенсія на виїзді розписала мирову з Мальоркою, "кажани" перервали серію з двох поспіль поразок.

Завершить ігровий день матч Жирони Віктора Циганкова з Бетісом. Також мадридський Реал з Андрієм Луніним у стартовому складі зіграє з Алавесом.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

33 тур, 21 квітня

Атлетик – Осасуна 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Гурусета

Нереалізований пенальті: Будімір (57)

Мальорка – Валенсія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Коста, 1:1 – 67 Садік

Раніше повідомлялося, що мадридський Реал не планує продавати українського воротаря Андрія Луніна.