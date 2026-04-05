Жирона ухвалила рішення розпочати переговори щодо продовження контракту з Циганковим

Жирона ухвалила рішення розпочати переговори з українським вінгером Віктором Циганковим відносно продовження контракту.

Про це повідомляє Estadio Deportivo.

За інформацією джерела, в клубі розуміють, що влітку отримають чергові пропозиції від європейських клубів щодо трансферу українця. Керівництво команди вже вирішило розпочати переговори щодо продовження співпраці з Віктором.

Раніше повідомлялося, що Жирона влітку буде готова продати Циганкова, якщо не вдасться домовитися щодо нового контракту.

Сумарно Циганков у нинішньому сезоні провів 24 матчі на клубному рівні. У них він забив шість голів та віддав чотири асисти.

Раніше Віктор отримав особливу картку в EA FC 26.