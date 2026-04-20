Мічел розглядає Циганкова центральним нападником через травми Ваната та Руїса

Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес розповів, як команда планує справлятися з дефіцитом центральних нападників, оскільки через травми єдиною профільною опцією лишається 39-річний Крістіан Стуані.

Його слова передає Marca.

Мічел зазначив, що закрити цю позицію за потреби можуть Клаудіо Ечеверрі, Хоель Рока або Віктор Циганков.

"На цій позиції у нас було багато проблем, і всі троє зазнали травм. У нас залишився лише Стуані, але справа в тому, що він лише недавно почав тренуватися з командою і йому потрібно більше ігрового часу, щоб набрати оптимальну форму.



Це непередбачена проблема, але її треба вирішувати за допомогою таких гравців, як Ечеверрі, Хоель Рока та Циганков, які можуть грати на цій позиції".