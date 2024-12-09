Побачимо, чи буде він готовий: Мічел – про терміни повернення Циганкова після травми

Український вінгер Жирони Віктор Циганков точно не зіграє проти Ліверпуля в межах 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомив наставник каталонського клубу Мічел Санчес, якого цитує журналіст Ніл Сола.

"Міовскі не зіграє. У нього було розтягнення зв’язок під час останнього тренування. Соліс відновився. Янхель Еррера на останній стадії відновлення, він вже бігає.



Побачимо, чи буде він готовий на матч з Вальядолідом. Якщо ні, то вже після Різдва. Це стосується й Віктора Циганкова", – сказав Мічел.