Побачимо, чи буде він готовий: Мічел – про терміни повернення Циганкова після травми
Український вінгер Жирони Віктор Циганков точно не зіграє проти Ліверпуля в межах 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомив наставник каталонського клубу Мічел Санчес, якого цитує журналіст Ніл Сола.
"Міовскі не зіграє. У нього було розтягнення зв’язок під час останнього тренування. Соліс відновився. Янхель Еррера на останній стадії відновлення, він вже бігає.
Побачимо, чи буде він готовий на матч з Вальядолідом. Якщо ні, то вже після Різдва. Це стосується й Віктора Циганкова", – сказав Мічел.
Нагадаємо Циганков напередодні отримав травму та пропустив матч проти мадридського Реала, в якому "вершкові" розгромили Жирону.
Матч проти Ліверпуля відбудеться у вівторок, 10 грудня, а проти Вальядоліда в межах Ла Ліги Жирона зіграє 20 грудня.