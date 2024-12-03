Циганков знову травмувався і пропустить три тижні

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков отримав нову травму.

Про це повідомляє Ніл Сола.

👀 VIKTOR TSYGANKOV baixa per les TRES pròximes setmanes per una lesió muscular a l’adductor.



ASPRILLA no arriba a la Copa del Rei, però si per dissabte contra el Madrid a la Lliga. @QueThiJugues / @carrusel pic.twitter.com/cPg7oD66vi — Nil Solà (@Nilsola10) December 3, 2024

За його інформацією, у 27-річного українця пошкодження привідного м’яза стегна. Прогнозовані терміни відновлення – три тижні.

Це вже третя травма Циганкова у поточному сезоні. Лише наприкінці листопада він відновився після пошкодження сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Матч 15 туру Ла Ліги проти Вільярреала (1 грудня) українець пропустив через проблеми зі щиколоткою.

Сумарно у поточному сезоні Циганков взяв участь у 10 матчах за Жирону в усіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 1 асистом. Також Віктор пропустив жовтневі та листопадові матчі збірної України в Лізі націй.

Контракт вінгера з Жироною діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється у 30 мільйонів євро.