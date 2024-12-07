Барселона втратила перемогу над Бетісом, Райо Вальєкано здолав Валенсію в 16 турі Ла Ліги

У суботу, 7 грудня, відбулися матчі 16 туру іспанської Ла Ліги з футболу.

Ігровий день розпочинав поєдинок між Лас-Пальмасом та Вальядолідом, в якому господарі здобули мінімальну перемогу. Також Валенсія мінімально поступилася Райо Вальєкано.

Лідер чемпіонату Барселона на останніх хвилинах втратила перемогу над Бетісом, матч завершився з рахунком 2:2. Під час гри наставник каталонців Ганс-Дітер Флік отримав червону картку.

У центральному поєдинку дня Жирона, за яку виступає Віктор Циганков, прийматиме мадридський Реал Андрія Луніна. Як заявив напередодні головний тренер жиронців Мічел Санчес, вінгер збірної України зіграти в цьому матчі не зможе.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

16 тур, 7 грудня

Лас-Пальмас – Вальядолід 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Рамірес, 1:1 - 45 Маркос Андре, 2:1 - 64 Рамірес

Бетіс – Барселона 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Левандовський, 1:1 - 68 Ло Чельсо (пен.), 1:2 - 82 Торрес, 2:2 - 90+4 Діао

Валенсія – Райо Вальєкано 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 7 Сісс

22:00 Жирона – Реал Мадрид

Напередодні Сельта перемогла Мальорку в матчі-відкритті 16 туру іспанської Ла Ліги.