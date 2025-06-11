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Збірна Австралії оформила вихід на Чемпіонат світу-2026

Олексій Мурзак — 11 червня 2025, 00:24
Збірна Австралії оформила вихід на Чемпіонат світу-2026
FIFA

Збірна Австралії вийшла на Чемпіонат світу-2026.

У десятому турі третього етапу азіатського відбору австралійці здобули вольову гостьову перемогу над Саудівською Аравією (2:1).

У підсумку команда набрала 19 очок і посіла друге місце у групі С, що гарантувало їм вихід у фінальну частину. Раніше туди вийшла Японія, яка стала першою у групі, набравши 23 очки.

Для Австралії майбутня участь на чемпіонаті світу стане восьмою в історії.

Попереду в Азії четвертий етап відбору, на якому ще дві прямі путівки на ЧС-2026 розіграють Ірак, Оман, ОАЕ, Катар, Саудівська Аравія та Індонезія.

Зазначимо, що збірна України ще не розпочала свій шлях у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Команда Сергія Реброва виступатиме у групі D, де з нею опинилися Франція, Ісландія та Азербайджан.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем матчів України у кваліфікації ЧС-2026.

Чемпіонат світу-2026 пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року. Це буде перший турнір після розширення складу учасників із 32-х до 48-ми.

Збірна Австралії з футболу ЧС-2026

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