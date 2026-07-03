Голкіпер збірної Австралії став найкращим серед усіх воротарів на ЧС-2026 за показником голів, яким запобіг

Голкіпер збірної Австралії Патрік Біч після трьох матчів групового етапу та після завершення основного часу 1/16 фіналу проти команди Єгипту, наразі є найкращим воротарем турніру за показником голів, яким запобіг.

Такі статистичні дані наводить Opta.

Австралієць запобіг 2.65 голам на цьому чемпіонаті світу (2 пропущені голи з 4.65 xGOT проти інших воротарів), більше, ніж будь-який інший воротар на цьому турнірі.

2.65 - Australia's Patrick Beach prevented 2.65 goals this FIFA World Cup (2 goals conceded from 4.65 xGOT against), more than any other goalkeeper this tournament.



Lifeguard. pic.twitter.com/3nWFY3NcCt — OptaJohan (@OptaJohan) July 3, 2026

Напередодні стало відомо, що чемпіонат світу-2026 з футболу побив рекорд за кількістю м'ячів, забитих у власні ворота.

Також повідомлялося, що ФІФА серйозно розглядає можливість перенесення матчу 1/8 фіналу між збірними Англії та Мексики.