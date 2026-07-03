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Голкіпер збірної Австралії став найкращим серед усіх воротарів на ЧС-2026 за показником голів, яким запобіг

Олексій Мурзак — 3 липня 2026, 23:39
Голкіпер збірної Австралії став найкращим серед усіх воротарів на ЧС-2026 за показником голів, яким запобіг
Патрік Біч
Opta

Голкіпер збірної Австралії Патрік Біч після трьох матчів групового етапу та після завершення основного часу 1/16 фіналу проти команди Єгипту, наразі є найкращим воротарем турніру за показником голів, яким запобіг.

Такі статистичні дані наводить Opta.

Австралієць запобіг 2.65 голам на цьому чемпіонаті світу (2 пропущені голи з 4.65 xGOT проти інших воротарів), більше, ніж будь-який інший воротар на цьому турнірі.

Напередодні стало відомо, що чемпіонат світу-2026 з футболу побив рекорд за кількістю м'ячів, забитих у власні ворота.

Також повідомлялося, що ФІФА серйозно розглядає можливість перенесення матчу 1/8 фіналу між збірними Англії та Мексики.

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