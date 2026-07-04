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Огляд історичної перемоги Єгипту над Австралією в 1/16 фіналу ЧС-2026

Микола Літвінов — 4 липня 2026, 01:24
Огляд історичної перемоги Єгипту над Австралією в 1/16 фіналу ЧС-2026
Getty Images

Збірна Єгипту перемогла у серії пенальті Австралію та пройшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Огляд матчу

Рахунок відкрив Емам Ашур на 13-й хвилині. Півзахисник скористався передачею Каріма Хафеза й влучним ближнім ударом вразив ворота австралійців. 

Паритет відновив захисник "фараонів" Мохамед Хані, зрізавши м'яч у власні ворота на 55-й хвилині. Жодна з команд не змогла змінити рахунок на табло, тому доля поєдинку вирішилася у серії пенальті, у якій підопічні Хоссама Хассана здобули перемогу. Це перша в історії звитяга єгиптян у плейоф мундіалю.

Додамо, що найкращим гравцем матчу за версією ФІФА визнали легендарного екснападника англійського Ліверпуля Мохаммеда Салаха.

Зауважимо, що далі Єгипет в 1/8 фіналу цьорічної світової першості зустрінеться з переможцем матчу Аргентина – Кабо-Верде, який відбудеться в суботу, 4 липня, опівночі за київським часом.

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