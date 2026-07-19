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Франція – Англія: відео голів матчу за третє місце чемпіонату світу 2026

Олексій Мурзак — 19 липня 2026, 00:13
Франція – Англія: відео голів матчу за третє місце чемпіонату світу 2026
Getty Images

У неділю, 19 липня, відбувається поєдинок за третє місце на чемпіонаті світу-2026 із футболу між збірними Франції та Англії.

Вже на 3-й хвилині протистояння англійці відкрили рахунок завдяки Деклану Райсу, який відібрав м'яч у суперника, трохи просунувся вперед та від душі вгатив "шкіряного" у дальній кут воріт Майка Меньяна, який навіть не зреагував на удар.

Відео MEGOGO

На 18-й хвилині французи пропустили вдруге. Цього разу Райс виступив у ролі асистента, виконав подачу з кута поля, на яку відгукнувся Езрі Конса та головою пробив повз Меньяна, забивши свій перший м'яч в межах ЧС.

За 8 хвилин до перерви Букайо Сака довів рахунок до розгромного. 

Наживо в Україні поєдинок транслює медіасервіс MEGOGO.

"Чемпіон" також проводить текстову онлайн-трансляцію протистояння Франція – Англія за цим посиланням.

Відео MEGOGO.

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