Збірна Нідерландів оголосила заявку на ЧС-2026

Олег Дідух — 27 травня 2026, 16:00
Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман визначився із заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Воротарі: Марк Флеккен (Баєр), Робін Руфс (Сандерленд), Барт Вербрюгген (Брайтон).

Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Дензел Думфріс (Інтер), Йоррел Хато (Челсі), Ян Паул ван Хекке (Брайтон), Юррієн Тімбер (Арсенал), Міккі ван де Вен (Тоттенгем).

Півзахисники: Раян Гравенберх (Ліверпуль), Френкі де Йонг (Барселона), Тьон Копмейнерс (Ювентус), Тіджані Рейндерс (Манчестер Сіті), Мартен де Рон (Аталанта), Гус Тіль (ПСВ), Квінтен Тімбер (Марсель), Матс Віффер (Брайтон).

Нападники: Брайан Броббі (Сандерленд), Мемфіс Депай (Корінтіанс), Коді Гакпо (Ліверпуль), Джастін Клюйверт (Борнмут), Ноа Ланг (Галатасарай), Доніел Мален (Рома), Крісенсіо Саммервілл (Вест Гем), Ваут Вегхорст (Аякс).

На ЧС-2026 Нідерланди зіграють у групі F із Японією, Швецією та Тунісом. Раніше свою заявку на турнір опублікувала збірна США.

