Півзахисник збірної Шотландії пропустить ЧС-2026 через травму

Півзахисник збірної Шотландії та італійського Наполі Біллі Гілмор пропустить чемпіонат світу-2026 через травму коліна.

Про це повідомила Шотландська футбольна асоціація.

Гравець зазнав ушкодження під час товариського матчу проти збірної Кюрасао. Футболіст повернеться до свого клубу для початку реабілітації.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк висловив розчарування через травму півзахисника.

"Я дуже засмучений за Біллі, адже він був невід'ємною частиною нашої кампанії у відбірковому турнірі до чемпіонату світу. Ця травма сталася в такий жахливий момент, і ми всі співчуваємо йому. Він знає, що ми всі думаємо про нього як про футболіста і як про людину, і хоча сьогодні ввечері жодні слова не зможуть його втішити, я впевнений, що в майбутньому на Біллі чекає ще багато великих турнірів".

Зазначимо, що на чемпіонаті світу збірна Шотландії зіграє в групі C проти Гаїті (14 червня), Марокко (20 червня) та Бразилії (25 червня).

Нагадаємо, що зірковий вінгер Сантоса та збірної Бразилії Неймар може пропустити перший матч ЧС-2026.

Також через травму ноги пропустити старт чемпіонату світу може нападник Барселони і збірної Іспанії Ламін Ямал.