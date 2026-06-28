Південна Африка – Канада: прогноз букмекерів на перший матч раунду плейоф ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні ПАР та Канади.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі турніру, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,66. Нічия – 3,66. Виграш африканців – 6,00.

Прохід Канади до наступної стадії турніру – 1,32. На те, що Південна Африка проб'ється до 1/8 фіналу – 3,50.

Протистояння відбудеться 28 червня на "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі посіли другі місця у своїх квартетах на груповому етапі. Вони набрали по чотири залікові бали.

Нагадаємо, що напередодні визначились усі пари 1/16 фіналу. Ця стадія турніру триватиме до 4 липня.

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