Названо найкращого гравця матчу Йорданія – Аргентина на ЧС-2026

Півзахисник Бетіс Джованні Ло Чельсо був визнаний найкращим гравцем поєдинку третього туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Йорданії та Аргентини (1:3).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для 30-річного футболіста це дебютний Мундіаль у кар'єрі. Він уперше вийшов на поле й відкрив рахунок у зустрічі.

Гравець "альбіселесте" забив гол на 19-й хвилині. Загалом це був його 68-й матч за національну команду.

The fans have spoken – Giovani Lo Celso is your @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🌟



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/leTY2v5SKk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Зазначимо, що аргентинці виграли свою групу, набравши максимум очок. В 1/16 фіналу вони зіграють проти Кабо-Верде.

Протистояння відбудеться 4 липня. Воно розпочнеться о 1:00 за київським часом.