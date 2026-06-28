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Названо найкращого гравця матчу Йорданія – Аргентина на ЧС-2026

Денис Іваненко — 28 червня 2026, 08:13
Названо найкращого гравця матчу Йорданія – Аргентина на ЧС-2026
Збірна Аргентини з футболу
Getty Images

Півзахисник Бетіс Джованні Ло Чельсо був визнаний найкращим гравцем поєдинку третього туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Йорданії та Аргентини (1:3).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для 30-річного футболіста це дебютний Мундіаль у кар'єрі. Він уперше вийшов на поле й відкрив рахунок у зустрічі.

Гравець "альбіселесте" забив гол на 19-й хвилині. Загалом це був його 68-й матч за національну команду.

Зазначимо, що аргентинці виграли свою групу, набравши максимум очок. В 1/16 фіналу вони зіграють проти Кабо-Верде.

Протистояння відбудеться 4 липня. Воно розпочнеться о 1:00 за київським часом.

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