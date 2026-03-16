Генсек Азійської конфедерації футболу розповів, чи братиме Іран участь у ЧС-2026

Джон Віндзор зробив заяву про участь Ірану в чемпіонаті світу-2026 з футболу, яка опинилась під питанням через війну на Близькому Сході.

Його слова передає Reuters.

Генеральний секретар Азійської конфедерації футболу сказав, що організація не отримувала жодних повідомлень від Ірану щодо відмови змагатись. Він стверджує, що ця збірна збирається поїхати на турнір, попри низку суперечливих заяв від різних посадовців.

"Це дуже емоційний момент. Усі говорять багато різного. Зрештою, саме Федерація футболу Ірану має вирішити, чи вони гратимуть, і станом на сьогодні федерація повідомила нам, що вони братимуть участь у чемпіонаті світу. Вони є нашим членом, ми хочемо, щоб вони грали. Вони кваліфікувалися… тож ми сподіваємося, що вони розв'яжуть свої проблеми, якими б вони не були, і зможуть взяти участь", – сказав Віндзор.

Зазначимо, що раніше міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявляв, що національна збірна не збирається брати участь у чемпіонаті світу. Він також закликав ФІФА відібрати у США право на проведення турніру.

Нагадаємо, що ЧС-2026 прийматимуть США, Мексика та Канада. Змагання триватимуть з 11 червня до 19 липня.