Троє представниць збірної Ірану повернулися на батьківщину після скандалу з гімном

Троє футболісток жіночої збірної Ірану, які раніше прийняли візи біженців для перебування в Австралії, ухвалили рішення повернутися на батьківщину.

Про це повідомляє ESPN.

"Вночі троє членів іранської жіночої футбольної збірної вирішили приєднатися до решти команди на шляху додому, в Іран. Після того як гравці повідомили австралійським чиновникам про своє рішення, їм неодноразово надавали можливість обговорити можливі варіанти", – зазначив міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк.

Загалом із початкової групи з семи осіб, які раніше прийняли гуманітарні візи після початку військових дій на Близькому Сході, в Австралії залишилися троє.

За інформацією іранського агентства Tasnim, Австралію покинули дві футболістки та одна представниця персоналу команди, а саме Мона Хамуді, Захра Сарбалі та Захра Машкекар.

Нагадаємо, раніше п'ять іранських футболісток за допомогою поліції залишили розташування команди після Кубку Азії, після того як спорсменки промовчали під час виконання свого гімну.

Водночас міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі запропонував ФІФА позбавити Сполучені Штати права проведення чоловічого чемпіонату світу 2026 року або перенести матчі іранської команди до Мексики через побоювання щодо безпеки делегації.