Дебют і нерви зіграли проти нас: лідер збірної Уругваю оцінив врятовану мирову на ЧС-2026

Капітан збірної Уругваю Федеріко Вальверде відзначив, що у другому таймі матчу ЧС-2026 проти Саудівської Аравії його команда покращила інтенсивність та настрій на футбольному полі.

Його цитує сайт ФІФА.

Лідер мадридського Реала залишився задоволеним діями партнерів по команді, яка зробила усе, аби врятуватися від поразки на старті турніру.

"У другому таймі ми покращили наш настрій і інтенсивність. Дебют і нерви зіграли проти нас. У другому таймі ми зробили те, про що нас просив тренер, і покращили гру. Як капітан, я задоволений усім, що віддала команда. Я хочу зосередитися на тому, що ми зробили, щоб здобути нічию. Підтримка вболівальників дала нам багато енергії; я хочу подякувати всім, хто прийшов. Ми будемо наполегливо працювати, щоб виграти наступний матч", – заявив Федеріко.

Відзначимо, що саме Вальверде визнали найкращим гравцем зустрічі, яка закінчилася нічиєю 1:1.

Після першого туру Уругвай номінально очолив групу Н, де усі команди набрали по одному балу. У наступному турі Мундіалю команда Марсело Б'єлси зіграє проти Кабо-Верде (22 червня о 01:00 за київським часом). Уругвайці зустрінуться з командою, яка створила головну сенсацію на старті ЧС-2026, відібравши очки в Іспанії (мирова 0:0).