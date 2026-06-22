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Півзахисника Краснодара визнали найкращим гравцем матчу Уругвай – Кабо-Верде на ЧС-2026

Володимир Слюсарь — 22 червня 2026, 04:07
Півзахисника Краснодара визнали найкращим гравцем матчу Уругвай – Кабо-Верде на ЧС-2026
Кевін Піна
Getty Images

Півзахисник Кабо-Верде Кевін Піна отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Уругваю в межах першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

Він забив забив дебютний гол збірної на 21 хвилині, поціливши у нижній кут воріт. Так Кабо-Верде стала першою збірною з 1966 року, яка забила свій дебютний гол в історії на чемпіонатах світу ударом зі штрафного.

Нагадаємо, що команди Кабо-Верде та Уругваю не змогли визначити сильнішого в матчі другого туру в групі H на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

У наступному турі Кабо-Верде зіграє проти Саудівської Аравії, Уругвай – проти Іспанії. Обидва матчі розпочнуться 27 червня о 03:00 за київським часом.

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