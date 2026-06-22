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Тренер збірної Кабо-Верде після нічиї з Уругваєм на ЧС-2026: Ми маємо бути задоволені тим, чого досягли сьогодні

Володимир Слюсарь — 22 червня 2026, 04:42
Тренер збірної Кабо-Верде після нічиї з Уругваєм на ЧС-2026: Ми маємо бути задоволені тим, чого досягли сьогодні
Головний тренер Кабо-Верде Педро Бріто (Бубішта)
Reuters

Головний тренер збірної Кабо-Верде поділився емоціями після нічиї проти команди Уругваю на чемпіонаті світу-2026 року.

Його слова наводить ФІФА.

"Я хочу привітати команду та всіх наших уболівальників із тим, як ми сьогодні зіграли – ми віддали на полі всю душу. Ми завершували цей матч у надзвичайно складних умовах, коли багато футболістів уже ледве рухалися через судоми. Але наша команда до кінця проявляла мужність, повсякчас шукала свій шанс для перемоги, і це нас неймовірно тішить.

Ми повністю довіряємо кожному нашому гравцю. Ми постійно робимо ротацію, але команда все одно виходить на кожен матч із величезним бажанням перемогти та з чіткою організацією гри. Ми маємо бути щиро задоволені тим, чого досягли сьогодні".

Нагадаємо, що команди Кабо-Верде та Уругваю не змогли визначити сильнішого в матчі другого туру в групі H на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Водночас Кабо-Верде стала першою збірною з 1966 року, яка забила свій дебютний гол в історії на чемпіонатах світу ударом зі штрафного, а автор цього забитого м'яча став найкращим гравцем поєдинку.

У наступному турі Кабо-Верде зіграє проти Саудівської Аравії, Уругвай – проти Іспанії. Обидва матчі розпочнуться 27 червня о 03:00 за київським часом.

Кабо-Верде Чемпіонат світу-2026 з футболу

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