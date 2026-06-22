У мене просто бракує слів: нападник Кабо-Верде – про дебютний гол на чемпіонатах світу

Нападник збірної Кабо-Верде Еліо Варела поділився враженнями від свого дебютного голу на чемпіонаті світу-2026 року.

Його слова наводить ФІФА.

"Я мріяв про це, але навіть уявити не міг, що все станеться саме так. Забити свій перший гол за національну збірну у дебютному матчі на чемпіонаті світу – це щось неймовірне. У мене просто бракує слів".

Варела забив фінальний гол зустрічі на 61 хвилині, зрівнявши рахунок матчу Уругвай – Кабо-Верде, в якому команди не змогли визначити сильнішого.

Водночас Кабо-Верде стала першою збірною з 1966 року, яка забила свій дебютний гол в історії на чемпіонатах світу ударом зі штрафного, а автор цього забитого м'яча став найкращим гравцем поєдинку.

У наступному турі Кабо-Верде зіграє проти Саудівської Аравії, а Уругвай – проти Іспанії. Обидва матчі розпочнуться 27 червня о 03:00 за київським часом.