Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

У мене просто бракує слів: нападник Кабо-Верде – про дебютний гол на чемпіонатах світу

Володимир Слюсарь — 22 червня 2026, 05:05
У мене просто бракує слів: нападник Кабо-Верде – про дебютний гол на чемпіонатах світу
Еліо Варела
Маккабі Тель-Авів

Нападник збірної Кабо-Верде Еліо Варела поділився враженнями від свого дебютного голу на чемпіонаті світу-2026 року.

Його слова наводить ФІФА.

"Я мріяв про це, але навіть уявити не міг, що все станеться саме так. Забити свій перший гол за національну збірну у дебютному матчі на чемпіонаті світу – це щось неймовірне. У мене просто бракує слів".

Варела забив фінальний гол зустрічі на 61 хвилині, зрівнявши рахунок матчу Уругвай – Кабо-Верде, в якому команди не змогли визначити сильнішого.

Водночас Кабо-Верде стала першою збірною з 1966 року, яка забила свій дебютний гол в історії на чемпіонатах світу ударом зі штрафного, а автор цього забитого м'яча став найкращим гравцем поєдинку.

У наступному турі Кабо-Верде зіграє проти Саудівської Аравії, а Уругвай – проти Іспанії. Обидва матчі розпочнуться 27 червня о 03:00 за київським часом.

Кабо-Верде Чемпіонат світу-2026 з футболу

Кабо-Верде

Тренер збірної Кабо-Верде після нічиї з Уругваєм на ЧС-2026: Ми маємо бути задоволені тим, чого досягли сьогодні
Півзахисника Краснодара визнали найкращим гравцем матчу Уругвай – Кабо-Верде на ЧС-2026
Не визначили сильнішого: Уругвай та Кабо-Верде розписали бойову нічию в другому турі ЧС-2026
Збірна Кабо-Верде стала першою командою, яка забила дебютний гол на ЧС зі штрафного
Уругвай та Кабо-Верде оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі H

Останні новини