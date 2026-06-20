Були моменти, де можна було зіграти краще: Куман – про розгромну перемогу над Швецією у другому турі ЧС-2026

Головний тренер збірної Нідерландів Роналд Куман заявив, що задоволений розгромною перемогою над Швецією у другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026-го року, проте, на його думку, деякі моменти команда могла відіграти краще.

Його слова передає NOS.

"Чудовий результат, але було чимало моментів, про які ми можемо сказати: тут можна було б краще. Тоді б ми провели ідеальний матч. А в цій грі до цього було майже так".

Нідерландський фахівець уточнив, які саме моменти він мав на увазі.

"Незважаючи на перемогу з рахунком 5:1, були моменти, коли, якщо вони змінювали стиль гри, нам потрібно було занадто багато часу, щоб це усвідомити, через що перед перервою ми потрапили в дещо занадто скрутне становище".

Нагадаємо, збірна Нідерландів розгромила Швецію 5:1 у другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026-го року. Після цієї зустрічі лідерство у таблиці F захопили підопічні Роналда Кумана, а команда Грема Поттера опинилася на другій позиції.

Додамо, що найкращим гравцем цього матчу визнали вінгера збірної Нідерландів та англійського Ліверпуля Коді Гакпо, який відзначився дублем у цьому протистоянні.

Зауважимо, що наступним суперником для нідерландців на світовій першості буде Туніс. Зустріч запланована на 26 червня, стартовий свисток пролунає о 02:00 (за київським часом).