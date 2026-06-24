7 команд вже у плейоф, Туреччина – на шляху додому: розклади групового етапу ЧС перед вирішальним туром
У ніч на 23 червня завершився другий тур групового етапу чемпіонату світу 2026 з футболу. Цього ж дня розпочнуться вирішальні матчі, за підсумком яких визначаться учасники плейоф.
Хоча деяким колективам вдалося закрити головне питання достроково, як от чинним чемпіонам Аргентині. Загалом в 1/16 фіналу потраплять 32 колективи, тобто понад половина 3-х місць.
А тому наразі майже всі збірні все ще зберігають шанси, про які ми детально розповімо в цьому матеріалі.
За оцінками GGBET, головним претендентом на завоювання титулу чемпіонату світу є Франція, за нею розташувалась Іспанія, а також рівні шанси мають Англія та Аргентина.
Група A
Після мінімальної перемоги над Південною Кореєю збірна Мексики достроково гарантувала собі місце в 1/16 фіналу чемпіонату світу. Ба більше, команда завершить груповий етап на першому місці – тож у суперники отримає третє місце груп C/E/F/H/I.
За другу сходинку квартету продовжують боротьбу всі інші збірні. Найбільші шанси на успіх у корейців, яким буде достатньо нічиєї з ПАР. Чехії ж потрібно перемагати Мексику, при тому сподіватися на поразку Кореї. ПАР має долати корейців (та мати кращу різницю, ніж Чехія).
Друга сходинка групи A потрапить на друге місце групи B, про яку ми зараз поговоримо.
Група B
Тут переможець квартету ще не відомий – за першу сходинку в очному протистоянні боротимуться національні команди Канади та Швейцарії. В обох по 4 очки, але додаткові показники за господарями мундіалю. Тому Канаді достатньо буде нічиєї, а швейцарцям необхідно перемагати.
За другу сходинку квартету теоретично ще можуть поборотися Боснія і Герцеговина та Катар. Але для цього їм обов'язково треба перемагати розгромно, а ще й очікувати на розгром в паралельній грі (зараз різниця між 2 та 3 місцями – 6 голів). Малоймовірно.
Переможець групи B у 1/16 фіналу отримає третє місце груп E/F/G/I/J, а 2 місце зіграє з другою командою квартету А.
Група C
Той квартет, де на першу сходинку претендують одразу 3 колективи: Бразилія, Марокко, Шотландія. За різницею голів найкращою є Бразилія, проте Марокко відстає лише на 2 м'ячі. В останньому турі бразильці зіграють проти Шотландії, а марокканці протистоятимуть Гаїті.
Ситуація зрозуміла Гаїті вже вилетіли. Іншим же для першого місця необхідно:
- Бразилії – набрати не менше очок за Марокко (якщо буде дві нічиї – бразильці теж перші);
- Марокко – перемогти Гаїті та сподіватися на втрату очок бразильцями (або підійде перемога, але тоді треба покращити різницю голів);
- Шотландії – перемогти Бразилію та сподіватися на втрату балів від марокканців.
Друге місце в 1/16 фіналу не пощастить – суперником стане переможець групи F. Тріумфатору ж доведеться протистояти другій команді з того ж квартету.
Група D
Слідом за Мексикою, до плейоф достроково пройшов ще один господар чемпіонату світу 2026 – США. Американці перемогли Парагвай та Австралію, тому достроково виграли квартет.
За другу сходинку змагатимуться саме австралійці та парагвайці – Туреччина примудрилася вилетіли достроково, перебуваючи серед фаворитів квартету. Доля 2 місця визначиться в очному протистоянні Австралії та Парагваю – у випадку нічиєї його збереже Австралія.
США у плейоф зустрінеться з третім місцем груп B/E/F/I/J, друга команда квартету протистоятиме другому місцю групи G.
Група E
Після важкої перемоги над Кот-д'Івуаром збірна Німеччини гарантувала собі перше місце квартету. За другу ж сходинку боротимуться інші три колективи. Для її здобуття необхідно:
- Кот-д'Івуару – перемогти Кюрасао, або ж розписати мирову та сподіватися на втрату очок від Еквадору в матчі проти німців;
- Еквадору – перемогти Німеччину та сподіватися, що івуарійці не переможуть Кюрасао;
- Кюрасао – перемагати Кот-д'Івуар та вболівати за Німеччину.
*Якщо переможуть Кюрасао та Еквадор, то долю другої сходинки вирішуватиме різниця голів
Німеччина в 1/16 фіналу протистоятиме третьому місцю групи A/B/C/D/F. Друга команда квартету зустрінеться з другим місцем групи I.
Група F
Ще один квартет, у якому на першу сходинку претендує одразу 3 колективи. Перевагу мають Нідерланди, у яких краща різниця голів та матч проти Тунісу, який уже вилетів. За яких умов збірна фінішує першою?
- Нідерланди – Перемога над Тунісом, або ж обидві гри завершаться внічию;
- Японія – Перемога над Швецією та втрата очок нідерландцями, або нічия та поразка Нідерландів;
- Швеція – Перемога над японцями та втрата балів нідерландцями.
*Якщо перемогу святкуватимуть Нідерланди та Японія, то долю першої сходинки вирішуватиме різниця голів
Команди, що вийдуть в плейоф зіграють з представниками квартету С.
Група G
Унікальна ситуація, коли всі команди претендують на плейоф. Відносно спокійним може бути лише Єгипет, оскільки гарантовано не опиниться нижче 3 сходинки. Для першого місця команді Салаха достатньо буде нічиєї, але в ідеалі перемогти Іран.
За яких умов команда пройде у плейоф?
- Єгипет – за будь-яких, окрім поразки від Ірану та паралельної перемоги Бельгії. Хоча тоді єгиптяни будуть третіми з 4 балами, чого майже гарантовано вистачить;
- Іран – за перемоги над Єгиптом. Для першого місця треба буде перевершити бельгійців – або ті втратять бали, або матимуть гіршу різницю;
- Бельгія – за тріумфу над Новою Зеландією. Для перемоги у групі треба, щоб Єгипет втратив бали + мати кращу різницю за суперників;
- Нова Зеландія – єдина не претендує на першу сходинку. Натомість легко застрибне на другу, якщо здолає бельгійців, а Іран втратить очки.
Переможець квартету протистоятиме третьому місцю групи A/E/H/I/J, а друга сходинка вийде на друге місце групи D.
Група H
Буквально ідентична ситуація до попереднього квартету. Повторюватися не будемо, просто змініть Єгипет на Іспанію, Іран на Уругвай, Бельгію на Кабо-Верде, а Нову Зеландію на Саудівську Аравію.
Що ж до наступних суперників, то переможець цієї групи в 1/16 фіналу зустрінеться з другим місцем групи J, а ось другій команді не позаздриш – їй дістанеться збірна Аргентини.
Просто уявіть, на нас може очікувати протистояння Аргентина – Іспанія вже в 1/16 фіналу…
Група I
Найлегший квартет чемпіонату світу для цього матеріалу. Після двох турів максимум очок набрали Франція та Норвегія, а ось Сенегал та Ірак мають 0.
Тож все визначиться в особистих протистояннях – переможець групи стане відомий після гри Норвегія – Франція. Ними стануть переможці, що очевидно, або з французами у випадку нічиєї. На жаль, матч пропустить тренер Франції Дідьє Дешам – він повернувся додому через смерть своєї матері.
Те саме і в іншому протистоянні – для надій на плейоф з 3-го місця Іраку або Сенегалу необхідно буде перемагати. З одним балом у разі нічиєї вийти в 1/16 фіналу буде майже неможливо.
Переможцю групи пощастить натрапити на третє місце груп C/D/F/G/H, а ось друга сходинка протистоятиме другій команді з квартету E.
Група J
Чинні чемпіони світу – збірна Аргентини – зусиллями Ліонеля Мессі достроково виграла квартет. Йорданія ж навпаки вже завершила свій шлях на Мундіалі.
Тож за другу путівку до плейоф боротимуться Австрія та Алжир. Невелика перевага в європейців – їм достатньо буде і нічиєї. А ось Алжиру необхідно саме перемагати, щоб піднятися вище.
Аргентина, як ми вже казали, зіграє проти 2 місця квартету з Іспанією. Друга команда J зіграє з переможцем тієї ж групи Н.
Група K
У цьому квартеті лише одна команда гарантувала собі плейоф – Колумбія, однак за перше місце доведеться поборотись в останньому колі групового етапу. Колумбійці мають дві перемоги над ДР Конго та Узбекистаном, у 3 колі на них чекає зустріч з фаворитом групи, Португалією, яка оступилась на старті мундіалю, зігравши внічию з африканським колективом.
Переможець цього протистояння посяде перше місце у квартеті, нічия ж виведе Колумбію з першого місця.
ДР Конго та Узбекистан також досі не вилетіли, перемога в останньому раунді групового етапу дозволить кожній команді боротись за путівку в 1/16 фіналу, а конголезці можуть розраховувати навіть на 2 місце. Для цього їм необхідно громити Узбекистан і розраховувати на результативну поразку Португалії, щоб нівелювати різницю забитих і пропущених, що зараз складає 6 голів.
Переможець групи зустрінеться з третім місцем груп D/E/I/J/L, друге ж місце квартету потрапить на друге місце групи L.
Група L
Останній квартет чемпіонату світу наразі немає жодного гарантованого учасника плейоф. Англія та Гана розписали нічию та мають по 4 очки в активі, Хорватія набрала 3 залікових пункти, обігравши Панаму. Канальці, до речі, достроково втратили шанси на прохід у наступний раунд змагань.
В останньому турі Англія гратиме проти Панами, а Хорватія та Гана радше за все боротимуться за друге місце, проте в разі сенсаційної перемоги Панами – будь-які очки Гани гарантують їй перше місце в групі.
Переможець групи L зіграє з третім місцем груп E/H/I/J/K, друга команда, як ми вже повідомляли, зустрінеться з другим місцем квартету K.
Розклади серед третіх місць
Через розширення чемпіонату світу до 48 команд та додавання ще однієї стадії плейоф відразу 8 з 12 колективів, що посядуть 3 місця кваліфікуються до 1/16 фіналу мундіалю.
У разі рівності очок на рейтинг третіх місць впливатиме різниця голів, якщо ж і різниця буде однаковою, то важливішим буде кількість забитих м'ячів. Якщо і цього не вистачить для визначення учасника плейоф, то вирішуватиме команда з найменшою кількістю червоних та жовтих карток. На крайній випадок враховуватиметься рейтинг ФІФА.
Наразі відразу 5 збірних, що посідають 3 проміжну позицію, мають по 3 очки в активі і лише Сенегал посідає 3 сходинку з нулем:
- Швеція – 3 (різниця голів 0);
- Шотландія – 3 (0);
- Хорватія – 3 (-1);
- Парагвай – 3 (-2);
- Алжир – 3 (-2);
- Кабо-Верде – 2 (0);
- Бельгія – 2 (0);
- Чехія – 1 (-1);
- ДР Конго – 1 (-1);
- Еквадор – 1 (-1);
- Боснія і Герцеговина – 1 (-3);
- Сенегал – 0 (-3).
Команди, що вилетіли
Деякі колективи вже пакують валізи та готуються повертатися додому. Серед них багатообіцяльна Туреччина, Гаїті, Туніс, Йорданія та Панама.
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