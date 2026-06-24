7 команд вже у плейоф, Туреччина – на шляху додому: розклади групового етапу ЧС перед вирішальним туром

У ніч на 23 червня завершився другий тур групового етапу чемпіонату світу 2026 з футболу. Цього ж дня розпочнуться вирішальні матчі, за підсумком яких визначаться учасники плейоф.

Хоча деяким колективам вдалося закрити головне питання достроково, як от чинним чемпіонам Аргентині. Загалом в 1/16 фіналу потраплять 32 колективи, тобто понад половина 3-х місць.

А тому наразі майже всі збірні все ще зберігають шанси, про які ми детально розповімо в цьому матеріалі.

За оцінками GGBET, головним претендентом на завоювання титулу чемпіонату світу є Франція, за нею розташувалась Іспанія, а також рівні шанси мають Англія та Аргентина.

Група A

Після мінімальної перемоги над Південною Кореєю збірна Мексики достроково гарантувала собі місце в 1/16 фіналу чемпіонату світу. Ба більше, команда завершить груповий етап на першому місці – тож у суперники отримає третє місце груп C/E/F/H/I.

За другу сходинку квартету продовжують боротьбу всі інші збірні. Найбільші шанси на успіх у корейців, яким буде достатньо нічиєї з ПАР. Чехії ж потрібно перемагати Мексику, при тому сподіватися на поразку Кореї. ПАР має долати корейців (та мати кращу різницю, ніж Чехія).

Друга сходинка групи A потрапить на друге місце групи B, про яку ми зараз поговоримо.

Група B

Тут переможець квартету ще не відомий – за першу сходинку в очному протистоянні боротимуться національні команди Канади та Швейцарії. В обох по 4 очки, але додаткові показники за господарями мундіалю. Тому Канаді достатньо буде нічиєї, а швейцарцям необхідно перемагати.

За другу сходинку квартету теоретично ще можуть поборотися Боснія і Герцеговина та Катар. Але для цього їм обов'язково треба перемагати розгромно, а ще й очікувати на розгром в паралельній грі (зараз різниця між 2 та 3 місцями – 6 голів). Малоймовірно.

Переможець групи B у 1/16 фіналу отримає третє місце груп E/F/G/I/J, а 2 місце зіграє з другою командою квартету А.

Група C

Той квартет, де на першу сходинку претендують одразу 3 колективи: Бразилія, Марокко, Шотландія. За різницею голів найкращою є Бразилія, проте Марокко відстає лише на 2 м'ячі. В останньому турі бразильці зіграють проти Шотландії, а марокканці протистоятимуть Гаїті.

Ситуація зрозуміла Гаїті вже вилетіли. Іншим же для першого місця необхідно:

Бразилії – набрати не менше очок за Марокко (якщо буде дві нічиї – бразильці теж перші);

Марокко – перемогти Гаїті та сподіватися на втрату очок бразильцями (або підійде перемога, але тоді треба покращити різницю голів);

Шотландії – перемогти Бразилію та сподіватися на втрату балів від марокканців.

Друге місце в 1/16 фіналу не пощастить – суперником стане переможець групи F. Тріумфатору ж доведеться протистояти другій команді з того ж квартету.

Група D

Слідом за Мексикою, до плейоф достроково пройшов ще один господар чемпіонату світу 2026 – США. Американці перемогли Парагвай та Австралію, тому достроково виграли квартет.

За другу сходинку змагатимуться саме австралійці та парагвайці – Туреччина примудрилася вилетіли достроково, перебуваючи серед фаворитів квартету. Доля 2 місця визначиться в очному протистоянні Австралії та Парагваю – у випадку нічиєї його збереже Австралія.

США у плейоф зустрінеться з третім місцем груп B/E/F/I/J, друга команда квартету протистоятиме другому місцю групи G.

Група E

Після важкої перемоги над Кот-д'Івуаром збірна Німеччини гарантувала собі перше місце квартету. За другу ж сходинку боротимуться інші три колективи. Для її здобуття необхідно:

Кот-д'Івуару – перемогти Кюрасао, або ж розписати мирову та сподіватися на втрату очок від Еквадору в матчі проти німців;

Еквадору – перемогти Німеччину та сподіватися, що івуарійці не переможуть Кюрасао;

Кюрасао – перемагати Кот-д'Івуар та вболівати за Німеччину.

*Якщо переможуть Кюрасао та Еквадор, то долю другої сходинки вирішуватиме різниця голів

Німеччина в 1/16 фіналу протистоятиме третьому місцю групи A/B/C/D/F. Друга команда квартету зустрінеться з другим місцем групи I.

Група F

Ще один квартет, у якому на першу сходинку претендує одразу 3 колективи. Перевагу мають Нідерланди, у яких краща різниця голів та матч проти Тунісу, який уже вилетів. За яких умов збірна фінішує першою?

Нідерланди – Перемога над Тунісом, або ж обидві гри завершаться внічию;

Японія – Перемога над Швецією та втрата очок нідерландцями, або нічия та поразка Нідерландів;

Швеція – Перемога над японцями та втрата балів нідерландцями.

*Якщо перемогу святкуватимуть Нідерланди та Японія, то долю першої сходинки вирішуватиме різниця голів

Команди, що вийдуть в плейоф зіграють з представниками квартету С.

Група G

Унікальна ситуація, коли всі команди претендують на плейоф. Відносно спокійним може бути лише Єгипет, оскільки гарантовано не опиниться нижче 3 сходинки. Для першого місця команді Салаха достатньо буде нічиєї, але в ідеалі перемогти Іран.

За яких умов команда пройде у плейоф?

Єгипет – за будь-яких, окрім поразки від Ірану та паралельної перемоги Бельгії. Хоча тоді єгиптяни будуть третіми з 4 балами, чого майже гарантовано вистачить;

Іран – за перемоги над Єгиптом. Для першого місця треба буде перевершити бельгійців – або ті втратять бали, або матимуть гіршу різницю;

Бельгія – за тріумфу над Новою Зеландією. Для перемоги у групі треба, щоб Єгипет втратив бали + мати кращу різницю за суперників;

Нова Зеландія – єдина не претендує на першу сходинку. Натомість легко застрибне на другу, якщо здолає бельгійців, а Іран втратить очки.

Переможець квартету протистоятиме третьому місцю групи A/E/H/I/J, а друга сходинка вийде на друге місце групи D.

Група H

Буквально ідентична ситуація до попереднього квартету. Повторюватися не будемо, просто змініть Єгипет на Іспанію, Іран на Уругвай, Бельгію на Кабо-Верде, а Нову Зеландію на Саудівську Аравію.

Що ж до наступних суперників, то переможець цієї групи в 1/16 фіналу зустрінеться з другим місцем групи J, а ось другій команді не позаздриш – їй дістанеться збірна Аргентини.

Просто уявіть, на нас може очікувати протистояння Аргентина – Іспанія вже в 1/16 фіналу…

Група I

Найлегший квартет чемпіонату світу для цього матеріалу. Після двох турів максимум очок набрали Франція та Норвегія, а ось Сенегал та Ірак мають 0.

Тож все визначиться в особистих протистояннях – переможець групи стане відомий після гри Норвегія – Франція. Ними стануть переможці, що очевидно, або з французами у випадку нічиєї. На жаль, матч пропустить тренер Франції Дідьє Дешам – він повернувся додому через смерть своєї матері.

Те саме і в іншому протистоянні – для надій на плейоф з 3-го місця Іраку або Сенегалу необхідно буде перемагати. З одним балом у разі нічиєї вийти в 1/16 фіналу буде майже неможливо.

Переможцю групи пощастить натрапити на третє місце груп C/D/F/G/H, а ось друга сходинка протистоятиме другій команді з квартету E.

Група J

Чинні чемпіони світу – збірна Аргентини – зусиллями Ліонеля Мессі достроково виграла квартет. Йорданія ж навпаки вже завершила свій шлях на Мундіалі.

Тож за другу путівку до плейоф боротимуться Австрія та Алжир. Невелика перевага в європейців – їм достатньо буде і нічиєї. А ось Алжиру необхідно саме перемагати, щоб піднятися вище.

Аргентина, як ми вже казали, зіграє проти 2 місця квартету з Іспанією. Друга команда J зіграє з переможцем тієї ж групи Н.

Група K

У цьому квартеті лише одна команда гарантувала собі плейоф – Колумбія, однак за перше місце доведеться поборотись в останньому колі групового етапу. Колумбійці мають дві перемоги над ДР Конго та Узбекистаном, у 3 колі на них чекає зустріч з фаворитом групи, Португалією, яка оступилась на старті мундіалю, зігравши внічию з африканським колективом.

Переможець цього протистояння посяде перше місце у квартеті, нічия ж виведе Колумбію з першого місця.

ДР Конго та Узбекистан також досі не вилетіли, перемога в останньому раунді групового етапу дозволить кожній команді боротись за путівку в 1/16 фіналу, а конголезці можуть розраховувати навіть на 2 місце. Для цього їм необхідно громити Узбекистан і розраховувати на результативну поразку Португалії, щоб нівелювати різницю забитих і пропущених, що зараз складає 6 голів.

Переможець групи зустрінеться з третім місцем груп D/E/I/J/L, друге ж місце квартету потрапить на друге місце групи L.

Група L

Останній квартет чемпіонату світу наразі немає жодного гарантованого учасника плейоф. Англія та Гана розписали нічию та мають по 4 очки в активі, Хорватія набрала 3 залікових пункти, обігравши Панаму. Канальці, до речі, достроково втратили шанси на прохід у наступний раунд змагань.

В останньому турі Англія гратиме проти Панами, а Хорватія та Гана радше за все боротимуться за друге місце, проте в разі сенсаційної перемоги Панами – будь-які очки Гани гарантують їй перше місце в групі.

Переможець групи L зіграє з третім місцем груп E/H/I/J/K, друга команда, як ми вже повідомляли, зустрінеться з другим місцем квартету K.

Розклади серед третіх місць

Через розширення чемпіонату світу до 48 команд та додавання ще однієї стадії плейоф відразу 8 з 12 колективів, що посядуть 3 місця кваліфікуються до 1/16 фіналу мундіалю.

У разі рівності очок на рейтинг третіх місць впливатиме різниця голів, якщо ж і різниця буде однаковою, то важливішим буде кількість забитих м'ячів. Якщо і цього не вистачить для визначення учасника плейоф, то вирішуватиме команда з найменшою кількістю червоних та жовтих карток. На крайній випадок враховуватиметься рейтинг ФІФА.

Наразі відразу 5 збірних, що посідають 3 проміжну позицію, мають по 3 очки в активі і лише Сенегал посідає 3 сходинку з нулем:

Швеція – 3 (різниця голів 0); Шотландія – 3 (0); Хорватія – 3 (-1); Парагвай – 3 (-2); Алжир – 3 (-2); Кабо-Верде – 2 (0); Бельгія – 2 (0); Чехія – 1 (-1); ДР Конго – 1 (-1); Еквадор – 1 (-1); Боснія і Герцеговина – 1 (-3); Сенегал – 0 (-3).

Команди, що вилетіли

Деякі колективи вже пакують валізи та готуються повертатися додому. Серед них багатообіцяльна Туреччина, Гаїті, Туніс, Йорданія та Панама.

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