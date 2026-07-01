Мбаппе "дихає у спину" Мессі, тріумф Голанда, Мексика йде далі: підсумки 20-го дня ЧС-2026

Новий день чемпіонату світу-2026 з футболу подарував ще три матчі раунду плейоф, у яких Франція легко розібралася з Швецією, а Норвегія вирвала перемогу у Кот-д'Івуару.

У заключному поєдинку ігрового дня Мексика впевнено обіграла Еквадор.

Результати 20-го ігрового дня ЧС-2026

Вівторок, 30 червня

Середа, 1 липня

Кот-д'Івуар – Норвегія: Голанд вибив африканців

У першому таймі декілька гарних моментів змарнував Голанд, який регулярно користувався своєю ключовою зброєю – ударом головою. Однак жоден із пострілів не перетворився у взяття воріт Кот-д'Івуару.

Першого голу у протистоянні довелося чекати 39 хвилин, але те очікування того вартувало. Нуса опинився поміж декількох суперників та замість того, аби робити верхову передачу, пробив у дальню дев'ятку воріт Фофани. Футболісту німецького Лейпцига вдався розкішний удар, який вивів норвежців уперед.

Лише у середині другого тайму Діалло повернув африканців у гру – 1:1. Амад обстукався у стінку з Пепе, накрутив двох опонентів та засмутив Нюланда.

Здавалося, що в основний час поєдинку колективи не визначать переможця, але інакше гадав Голанд. Ерлінг ударом в один дотик результативно завершив передачу від Берга.

Нападник Манчестер Сіті забив свій 5-й гол на поточному Мундіалі, вийшовши на одноосібну третю позицію у перегонах найкращих бомбардирів цього турніру.

Кот-д'Івуар – Норвегія: відеоогляд гри

Нагороду найкращого гравця матчу отримав Антоніо Нуса, який у неймовірному стилі розмочив нулі на табло

В 1/8 фіналу ЧС-2026 на норвежців чекає складний футбольний екзамен проти Бразилії.

Франція – Швеція: легка перемога для команди Дешама

У наступному матчі ігрового дня Франція екзаменувала кривдника України. Поєдинок закінчився нескладною перемогою команди Дідьє Дешама – 3:0.

На 21-й хвилині Мбаппе забив, але з офсайду. Однак піти на перерву без забитого голу Кіліан не посмів. На останній хвилині 45-хвилинки форвард мадридського Реала посадив на п'яту точку опікуна та ледь не порвав сітку шведських володінь – 1:0.

Цей м'яч надихнув "Ле Бльо" на гольовий старт другого тайму. На 53-й хвилині Олісе ідеальною передачею знайшов Баркола, Бредлі нічого не залишалося, як гарманим пострілом подвоїти перевагу французів – 2:0.

Ще через 20 хвилин Мбаппе став автором дублю. І знову у центрі уваги Олісе. Майкл асистував Кіліану, який дуже легко переграв шведського голкіпера Віддель Зеттерстрема – 3:0.

Франція повністю знищила за статистикою та рахунком шведів та пробилася до 1/8 фіналу ЧС-2026. У наступному раунді французи зустрінуться зі збірною Парагваю, яка сенсаційно вибила в 1/16 фіналу німців (по пенальті 4:3).

Франція – Швеція: відеоогляд матчу

Найкращим гравцем матчу Франція – Швеція очікувано став Мбаппе. Кіліан забив свої 17-й та 18-й голи на Мундіалі та одноосібно вийшов на друге місце за кількістю м'ячів на чемпіонатах світу. За цим показником він обігнав німця Мірослава Клозе, у якого 16 результативних ударів, і поступається лише Ліонелю Мессі, на рахунку якого наразі 19 голів.

Your Superior Player of the Match is Kylian Mbappé. 🔥



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/f0HvAfupsb — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026

Мексика – Еквадор: впевнена перемога господарів

У заключному поєдинку дня Мексика зіграла з Еквадором. Зустріч стартувала із годинною затримкою через несприятливі погодні умови у Мехіко. Вже у першому таймі господарі гарантували собі комфортну перемогу у два голи.

На 22-й хвилині Кіньйос вивів мексиканців уперед 1:0, а ще через 9 хвилин Хіменес подвоїв перевагу збірної Мексики – 2:0.

У першій половині зустрічі команда Їав'єра Агірре повністю переграла суперника, завдавши 10 ударів у сторону еквадорських воріт.

Другий тайм був рівним, але справжніх гострих нагод не було. У компенсований до поєдинку час гості ще й залишилися у меншості після вилучення флангового захисника Інкапіє.

Мексика вибила Еквадор із 1/16 фіналу ЧС-2026. Мексиканська команда вперше в своїй історії пішла на перерву в матчі чемпіонату світу, ведучи в рахунку з різницею у два м'ячі або більше. Для "зелених" це вже 64-й поєдинок на світових першостях.

У наступному раунді мексиканці зіграють проти переможця майбутньої дуелі Англія – ДР Конго.

Гонка бомбардирів ЧС-2026

Мбаппе завдяки дублю у ворота шведів зрівнявся за голами з Мессі. Натомість Голанд увірвався у чільну трійку завдяки переможному м'ячу у поєдинку проти Кот-д'Івуару, опустивши француза Дембеле на 5-ту сходинку.

1. Ліонель Мессі (Аргентина) – 6 голів (3 матчі)

2. Кіліан Мбаппе (Франція) – 6 голи (3 матчі)

3. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 5 голи (3 матчі)

4. Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4 голи (3 матчі)

5. Усман Дембеле (Франція) – 4 голи (2 матчі)

Що чекає далі на глядачів ЧС-2026?

1 липня відбудуться ще два матчі плейоф чемпіонату світу-2026 – Англія – ДР Конго (19:00 за київським часом) та Бельгія – Сенегал (23:00).

У нічній програмі 21-го ігрового дня США прийме Боснію і Герцеговину. Початок протистояння о 03:00.