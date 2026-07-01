Ми виконуємо свою місію: Дешам – про перемогу Франції над Швецією в 1/16 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу над Швецією у 1/16 фіналу ЧС-2026 (3:0), наголосивши, що дуже пишається командою та цим результатом.

Його слова наводить RMC.

"Ми дуже пишаємося. Ми виконуємо свою місію, у тому числі я. До нашого матчу ми бачили кілька непростих поєдинків в 1/16 фіналу. Ми мали певну свободу дій, хоча ми могли виявити більше терпіння. Ми маємо це цінувати.



Через чотири дні нам належить ще один важкий матч. Саме для цього тут гравці. Потрібно зробити наступний крок. Немає сенсу заглядати надто далеко вперед, тому що насправді все може виявитися інакше. У нас вистачає таланту, але за чотири дні нам доведеться повторити все це.



Парагвай має американську ДНК, і це робить їх по-справжньому згуртованими. Не поспішатимемо. У нас є два дні, щоб насолодитися цим, а потім ми знову перемкнемося", – сказав Дешам.