Зіткнулися з грандіозною командою: Поттер – про поразку збірної Швеції від Франції в 1/16 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер прокоментував поразку своєї команди від команди Франції в 1/16 фіналу плейоф ЧС-2026, зазначивши, що його підопічні зіткнулися з грандіозним суперником.

Його слова наводить L'Equipe.

"Вітаю Францію. У матчі проти суперника такого високого рівня ми мали зіграти бездоганно. Ми непогано розпочали зустріч, створили кілька моментів, видали кілька хороших відрізків, але не так багато, як хотілося б.

Ми прагнули грати компактно як команда, захищатися якомога надійніше та використовувати простір за спинами захисників для наших нападників. Це нам удавалося в першій половині тайму, доки Франція не увімкнула вищі оберти. Ми хотіли більшого, але зіткнулися з грандіозною командою", – зазначив він.

Поттер наголосив, що його команда не збиралася грати пасивно.

"Ми не збиралися діяти пасивно, хотіли пройти далеко, але Франція була сильнішою і заслужено перемогла. Навіть після першого пропущеного м'яча гравці зберігали позитивний настрій і прагнули повернутися в гру.

Ми спробували взяти гру під свій контроль, припустилися помилок, а за рахунку 0:2 відігратися вже важко, особливо проти такого потужного суперника, який до того ж має солідний ресурс на лаві запасних. Ми маємо використати цей матч як фундамент, щоб рухатися далі", –додав тренер збірної Швеції.

Як відомо, підсумки матчу підбив і головний тренер Франції Дідьє Дешам.