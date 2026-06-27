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Визначилися 9 пар 1/16 фіналу ЧС-2026

Сергій Шаховець — 27 червня 2026, 09:30
Визначилися 9 пар 1/16 фіналу ЧС-2026
FIFA

За підсумками матчів 3-го туру у групах G, H та I чемпіонату світу-2026 визначилися ще 5 пар 1/16 фіналу ЧС-2026.

Збірна Аргентини зустрінеться із сенсаційною командою Кабо-Верде, яка вийшла у плейоф, зігравши три поєдинки внічию. Норвегія у 1/16 фіналу зіграє проти Кот-д'Івуара, Франція проведе матч зі Швецією, Єгипет – з Австралією, а Німеччина – з Парагваєм. Загалом відомі вже 9 з 16 пар 1/16 фіналу ЧС-2026.

Пари 1/16 фіналу ЧС-2026 станом на 27 червня

  • 28.06. ПАР – Канада (початок о 22.00 за київським часом)
  • 29.06. Бразилія – Японія (20.00)
  • 29.06. Німеччина – Парагвай (23.30)
  • 30.06. Нідерланди – Марокко (04.00)
  • 30.06. Кот-д'Івуар – Норвегія (20.00)
  • 01.07. Франція – Швеція (00.00)
  • 02.07. США – Боснія і Герцеговина (03.00)
  • 03.07. Австралія – Єгипет (21.00)
  • 04.07. Аргентина – Кабо-Верде (01.00)

Нагадаємо, що останні матчі 3-го туру ЧС-2026 відбудуться у ніч на 28 червня. За підсумками шести поєдинків визначаться всі пари 1/16 фіналу, який стартує 29 червня.

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