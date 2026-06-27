Підтвердив своє прізвисько: Б'єлса накричав на журналіста після вильоту Уругваю з ЧС-2026

Головний тренер збірної Уругваю Марсело Б'єлса емоційно відреагував на виліт своєї команди з чемпіонату світу-2026.

В аргентинського фахівця здали нерви перед початком флеш-інтерв'ю. Спочатку він накричав на журналістів, звинувативши їх у затримці. Згодом Б'єлса видав емоційний спіч, в якому підсумував провальний виступ збірної Уругваю.

"Що я залишаю після себе уругвайському футболу? Нічого! 4-те місце у відбіркових матчах до ЧС не має ніякої цінності. Третє місце на Кубку Америки абсолютно неважливе, і, звісно, цей виступ взагалі можна не оцінювати. Якщо ви запитаєте мене, як запам'ятається мій період на чолі збірної Уругваю – нічим, я не залишив нічого після себе", – сказав Б'єлса.

"PARA EL GERIATRICO"



Porque tras la PATETICA eliminación de Uruguay del Mundial, el por ahora DT Marcelo Bielsa, se mostró enojado al punto de gritarle a los periodistas que aguardaban para entrevistarlo. pic.twitter.com/9gvYsr9gZr — Tendencia Final (@TendenciaFinal) June 27, 2026

Зазначимо, що Марсело Б'єлса відомий у футбольному світі під прізвиськом El Loco, що в перекладі з іспанської означає "Божевільний". Таке ім’я він отримав завдяки своєму емоційному характеру, нестандартному підходу до тренувального процесу та інтенсивному стилю роботи.

Марсело Б'єлса очолює збірну Уругваю з 2023 року. У 2024 році "ла селесте" під його керівництвом здобули "бронзу" Кубку Америки.

Нагадаємо, що дворазові чемпіони світу програли в останньому турі групового раунду збірній Іспанії (0:1) та залишили Мундіаль.