Ми грали за свою честь: Монтелла – про перемогу над США

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла оцінив перемогу над США (3:2) у 3-му турі групового етапу ЧС-2026.

Його слова передає Fanatik.

"Радість всіх нас на 98-й хвилині показує, як ми готувалися останній тиждень. Ця команда не заслуговувала цього вильоту! Це було здорово для президента і наших гравців. Всі були на емоціях, включаючи мене... Ми грали за свою честь, перемога була важлива. Ми досягли успіху і задоволені.

Я твердо переконаний, що всі викликані нами – гравці основного складу! Ми пропустили на першій хвилині, і якби ми не були командою, яка знає, що робити, ми б не змогли перевернути гру. Ми показали це всім. Ми проявили цей дух і в перших двох матчах, але іноді у футболі просто не виходить! Наші гравці не заслужили таких нападок! Пора вставати на ноги", – сказав Монтелла.