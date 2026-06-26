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Ми грали за свою честь: Монтелла – про перемогу над США

Олександр Булава — 26 червня 2026, 10:16
Ми грали за свою честь: Монтелла – про перемогу над США
Вінченцо Монтелла
Fanatik

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла оцінив перемогу над США (3:2) у 3-му турі групового етапу ЧС-2026.

Його слова передає Fanatik.

"Радість всіх нас на 98-й хвилині показує, як ми готувалися останній тиждень. Ця команда не заслуговувала цього вильоту! Це було здорово для президента і наших гравців. Всі були на емоціях, включаючи мене... Ми грали за свою честь, перемога була важлива. Ми досягли успіху і задоволені.

Я твердо переконаний, що всі викликані нами – гравці основного складу! Ми пропустили на першій хвилині, і якби ми не були командою, яка знає, що робити, ми б не змогли перевернути гру. Ми показали це всім. Ми проявили цей дух і в перших двох матчах, але іноді у футболі просто не виходить! Наші гравці не заслужили таких нападок! Пора вставати на ноги", – сказав Монтелла.

Попри перемогу Туреччина запершила світову першість на четвертому місці у групі D.

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