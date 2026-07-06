Нам протистояв великий суперник: Агірре – про поразку від Англії в 1/8 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Мексики Хав'єр Агірре поділився враженнями після поразки від команди Англії 2:3 в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Його слова наводить ФІФА.

"Я ні в чому не можу звинуватити свою команду. Ми зробили абсолютно все, що було в наших силах, але нам протистояв великий суперник. Це найвищий рівень, тут не можна припускатися помилок, адже за кожну з них доведеться платити надто дорогу ціну.

Ми ризикнули, зробивши атакувальні заміни, щоб максимально скористатися чисельною перевагою на полі після вилучення у суперника, але, на жаль, так і не змогли втілити це в результат. У мене немає нічого, окрім слів щирої вдячності кожному за неймовірну підтримку".