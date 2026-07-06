Тренер збірної Норвегії пояснив, завдяки чому "вікінги" змогли пройти Бразилію в 1/8 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен висловився про перемогу своєї команди над Бразилією (2:1) в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Фахівець заявив, що це було конкурентне протистояння, де обидві команди мали шанси на успіх. Він провів аналогію з матчем грандів клубного футболу.

"Гадаю, кожен громадянин Норвегії може насолодитися цим вечором. Це був справжній трилер – результат міг бути будь-яким. Але ми зіграли солідно, тактично грамотно. У нас було кілька втрат м'яча, які могли нам дорого коштувати. Загалом, усе склалося на нашу користь, і ми маємо цим пишатися. Чому все склалося на нашу користь? Ну, ми граємо – це трохи схоже на матч Манчестер Сіті проти Реала. Вони відсиджуються в обороні та покладаються на контратаки, а ми маємо їх виснажити. Бо це те, що у нас виходить найкраще, і я думаю, ми добре з цим впоралися", – сказав Сольбаккен.

Зазначимо, що "вікінги" вперше в історії вийшли до 1/4 фіналу Мундіалю. Там вони зіграють із переможцем пари Англія – Мексика.

Нагадаємо, що найкращим гравцем поєдинку Бразилія – Норвегія став Ерлінг Голанд. Він оформив дубль, завдяки якому наздогнав двох лідерів гонки бомбардирів.