Мессі став найвіковішим польовим гравцем, який зіграв у фіналі чемпіонату світу
Ліонель Мессі
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Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі став найвіковішим польовим гравцем, який зіграв у фіналі чемпіонату світу.
Про це повідомляє Squawka.
Аргентинець вийшов у стартовому складі на фінальний матч Мундіалю проти Іспанії у віці 39 років і 25 днів, побивши попередній рекорд шведа Гуннара Грена, який тримався з 1958 року.
Також додамо, що Мессі став другим гравцем в історії, який зіграв у трьох фіналах чемпіонатів світу.
Зазначимо, що "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляйію поєдинку за цим посиланням.