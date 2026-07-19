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Мессі став найвіковішим польовим гравцем, який зіграв у фіналі чемпіонату світу

Олексій Мурзак — 19 липня 2026, 22:39
Мессі став найвіковішим польовим гравцем, який зіграв у фіналі чемпіонату світу
Ліонель Мессі
Getty Images

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі став найвіковішим польовим гравцем, який зіграв у фіналі чемпіонату світу.

Про це повідомляє Squawka.

Аргентинець вийшов у стартовому складі на фінальний матч Мундіалю проти Іспанії у віці 39 років і 25 днів, побивши попередній рекорд шведа Гуннара Грена, який тримався з 1958 року.

Також додамо, що Мессі став другим гравцем в історії, який зіграв у трьох фіналах чемпіонатів світу.

Зазначимо, що "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляйію поєдинку за цим посиланням.

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