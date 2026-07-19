Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі став найвіковішим польовим гравцем, який зіграв у фіналі чемпіонату світу.

Про це повідомляє Squawka.

At 39 years and 25 days old, Lionel Messi is the oldest ever outfield player to appear in a World Cup final. 🇦🇷 https://t.co/0z7I0OwhNb pic.twitter.com/LxMwZ53MTV — Squawka (@Squawka) July 19, 2026

Аргентинець вийшов у стартовому складі на фінальний матч Мундіалю проти Іспанії у віці 39 років і 25 днів, побивши попередній рекорд шведа Гуннара Грена, який тримався з 1958 року.

Також додамо, що Мессі став другим гравцем в історії, який зіграв у трьох фіналах чемпіонатів світу.

Зазначимо, що "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляйію поєдинку за цим посиланням.