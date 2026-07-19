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Хаві: Мессі блискуче справляється з роллю духовного лідера команди

Олег Дідух — 19 липня 2026, 22:05
Хаві: Мессі блискуче справляється з роллю духовного лідера команди
Хаві
Getty Images

Відомий іспанський тренер Хаві поділився своєю думкою щодо колишнього партнера по Барселоні Ліонеля Мессі.

Слова Хаві наводить Marca.

"Перш за все, я вважаю його своїм другом; нас пов'язують чудові особисті стосунки. У мене просто немає слів, щоб його описати. Я кажу йому: "Я вже навіть не знаю, що тобі сказати".

Ми не перестаємо захоплюватися людиною, яка, попри всі свої досягнення, зберігає неймовірну скромність і продовжує боротися – він справжній боєць, одержимий жагою перемоги. До того ж він блискуче справляється з роллю духовного лідера своєї команди", – заявив іспанець.

Нагадаємо, у неділю, 19 липня, Іспанія у фіналі ЧС-2026 грає проти Аргентини з Мессі у складі. Поєдинок розпочався о 22:00 за Києвом.

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