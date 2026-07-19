Хаві: Мессі блискуче справляється з роллю духовного лідера команди

Відомий іспанський тренер Хаві поділився своєю думкою щодо колишнього партнера по Барселоні Ліонеля Мессі.

Слова Хаві наводить Marca.

"Перш за все, я вважаю його своїм другом; нас пов'язують чудові особисті стосунки. У мене просто немає слів, щоб його описати. Я кажу йому: "Я вже навіть не знаю, що тобі сказати".

Ми не перестаємо захоплюватися людиною, яка, попри всі свої досягнення, зберігає неймовірну скромність і продовжує боротися – він справжній боєць, одержимий жагою перемоги. До того ж він блискуче справляється з роллю духовного лідера своєї команди", – заявив іспанець.