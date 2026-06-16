Рекордний Мундіаль Мессі, дебют Голанда та історична місія Іраку: анонс шостого дня ЧС-2026

У шостий ігровий день у боротьбу вступають одразу кілька футбольних важковаговиків – чинні чемпіони світу аргентинці, віцечемпіони французи, а також збірна Норвегії з Ерлінгом Голандом, який нарешті дебютує на Мундіалі.

Центральна увага буде прикута до матчів Франції та Аргентини, однак інтриги вистачатиме і в інших поєдинках. Ірак спробує здобути перші очки на чемпіонатах світу, а дебютант Йорданія прагне голосно заявити про себе вже у стартовому турі.

Розклад матчів шостого дня ЧС-2026

Поєдинок між Францією та Сенегалом розпочне ігровий день. Вночі зіграють Ірак та Норвегія, матчі Аргентина – Алжир та Австрія – Йорданія стартують під ранок.

Вівторок, 16 червня

22:00. Франція – Сенегал (Група I)

Середа, 17 червня

01:00. Ірак – Норвегія (Група I)

04:00. Аргентина – Алжир (Група J)

07:00. Австрія – Йорданія (Група J)

Франція – Сенегал: чи повториться сенсація 2002 року?

Перший матч ігрового дня відбудеться на "Мет-Лайф Стедіум" поблизу Нью-Йорка, де віцечемпіони світу французи стартують на турнірі грою проти амбітного Сенегалу.

Франція традиційно входить до числа головних фаворитів Мундіалю. Команда Дідьє Дешама має один із найпотужніших складів на турнірі та спробує повернути собі титул, втрачений у фіналі ЧС-2022.

У заявці "Ле Бльо" залишаються одразу чотири чемпіони світу-2018 – Усман Дембеле, Лукас Ернандес, Н'Голо Канте та Кіліан Мбаппе. Саме форвард мадридського Реала залишається головною зіркою французів і підходить до турніру з другим показником за кількістю голів серед усіх учасників ЧС-2026 – 12 м'ячів. Більше має лише Ліонель Мессі.

Кіліан Мбаппе отримує настанови від Дідьє Дешама Getty Images

Окрему увагу привертатимуть молоді лідери французького футболу – Дезіре Дуе та Воррен Заїр-Емері. Обидва півзахисники ПСЖ уже вважаються одними з головних талантів покоління й можуть стати справжніми відкриттями турніру.

Збірна Франції: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 2 місце

Найдорожчий гравець: Кіліан Мбаппе (Реал) – €160 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Кіліан Мбаппе (Реал) – 56 голів. Рекордсмен в історії: Олів'є Жіру (Лілль) – 57 голів

Гвардієць команди: Кіліан Мбаппе (Реал) – 98 матчів. Рекордсмен в історії: Уго Льоріс – 145 матчів

Головний тренер: Дідьє Дешам (57 років)

Найвище досягнення на ЧС: чемпіон (1998, 2018)

Сенегал підходить до турніру в статусі однієї з найнебезпечніших африканських збірних. Лідером "Левів Теранги" залишається Садіо Мане, який привів команду до історичної перемоги на Кубку африканських націй-2021 та досі є головною надією команди на великих турнірах.

Водночас сенегальці втратили важливого футболіста – через травму матч пропустить центральний захисник Каліду Кулібалі.

Окрему увагу привертає й 18-річний нападник Ібраїм Мбає (ПСЖ), який входить до п'ятірки наймолодших футболістів ЧС-2026.

Збірна Сенегалу: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 16 місце

Найдорожчий гравець: Ніколас Джексон (Баварія) – €40 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії: Садіо Мане (Аль-Наср) – 54 голи

Гвардієць команди та рекордсмен: Ідрісса Гує (Евертон) – 131 матч

Головний тренер: Пап Тіау (45 років)

Найвище досягнення на ЧС: 1/4 фіналу (2002)

Історія протистоянь

Збірні зустрічалися лише одного разу – і той матч назавжди увійшов в історію Сенегалу. На ЧС-2002 африканська команда сенсаційно перемогла чинних чемпіонів світу французів завдяки голу Папа Буба Діопа.

31.05.2002. ЧС. Франція – Сенегал 0:1

Ірак – Норвегія: дебют Голанда на Мундіалі

Матч у групі I між збірними Іраку та Норвегії відбудеться на "Жилетт Стедіум", розташованому поблизу Бостона.

Для Іраку це лише другий чемпіонат світу в історії та перший із 1986 року. На своєму дебютному Мундіалі "Леви Месопотамії" програли всі три матчі, а тому нинішній турнір дає шанс нарешті здобути історичні очки.

Футболісти збірної Іраку x.com/IraqNT

Збірна Іраку: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 57 місце

Найдорожчий гравець: Ахмед Касем (Нешвілл) – €3,5 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Аймен Хуссейн (Аль-Карма) – 32 голи. Рекордсмен в історії: Юніс Махмуд – 44 голи

Гвардієць команди: Джалал Хассан (Аль-Завраа) – 98 матчів. Рекордсмен в історії: Юніс Махмуд – 148 матчів

Головний тренер: Грем Арнольд (62 роки)

Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (1986)

Головна інтрига зустрічі – дебют Ерлінга Голанда на чемпіонатах світу. Один із найдорожчих футболістів планети, оцінений у 200 мільйонів євро, досі жодного разу не грав на Мундіалі.

Ерлінг Голанд готується до нових рекордів Getty Images

Саме нападник Манчестер Сіті є головною надією норвежців, які повернулися на чемпіонат світу вперше з 1998 року та спробують нагадати про себе на міжнародній арені.

Збірна Норвегії: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 31 місце

Найдорожчий гравець: Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – €200 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії: Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 55 голів

Гвардієць команди: Александер Серлот (Атлетіко) – 72 матчі. Рекордсмен в історії: Йон Арне Ріїсе – 110 матчів

Головний тренер: Столе Сольбаккен (58 років)

Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (1938, 1998)

Історія протистоянь

Ірак та Норвегія раніше ніколи не зустрічалися. Матч у Бостоні стане першим очним протистоянням в історії.

Аргентина – Алжир: рекордний Мундіаль Мессі

Центральний матч відбудеться на "Ерроухед-Стедіум" у Канзас-Сіті, де чинні чемпіони світу аргентинці розпочнуть виступ на турнірі матчем проти Алжиру.

Ліонель Скалоні зберіг кістяк чемпіонської команди Катару-2022 – у заявці залишилися 17 футболістів, які допомогли Аргентині здобути титул чотири роки тому.

Окрема увага, як і завжди, буде прикута до Ліонеля Мессі. Легендарний аргентинець зіграє на рекордному шостому чемпіонаті світу, а матч проти Алжиру може стати для нього 200-м у футболці національної збірної. Крім того, Мессі є найкращим бомбардиром серед усіх учасників ЧС-2026 із 13 голами на Мундіалях.

Ліонель Мессі та партнери готуються до старту на ЧС-2026 Getty Images

Водночас однією з ключових фігур команди має стати нападник Хуліан Альварес, який поступово перетворився на одного з лідерів "альбіселесте".

Збірна Аргентини: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 1 місце

Найдорожчий гравець: Хуліан Альварес (Атлетіко) – €100 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії: Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 117 голів

Гвардієць команди та рекордсмен: Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 199 матчів

Головний тренер: Ліонель Скалоні (48 років)

Найвище досягнення на ЧС: чемпіон (1978, 1986, 2022)

Для Алжиру це вже п'ятий чемпіонат світу в історії. Досі найбільшим досягненням "зелених" був вихід до 1/8 фіналу на Мундіалі-2014.

Однією з найбільш обговорюваних постатей у складі Алжиру стане воротар Лука Зідан – син легендарного чемпіона світу та Європи у збірній Франції Зінедіна Зідана.

Збірна Алжиру: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 27 місце

Найдорожчий гравець: Ібрагім Маза (Баєр Леверкузен) – €45 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Ріяд Марез (Аль-Ахлі) – 38 голів. Рекордсмен в історії: Іслам Слімані – 46 голів

Гвардієць команди та рекордсмен: Айсса Манді (Лілль) – 118 матчів

Головний тренер: Владимир Петкович (62 роки)

Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (2014)

Історія протистоянь

Команди зустрічалися лише одного разу – у товариському матчі 2007 року. Тоді аргентинці перемогли з рахунком 4:3, а дубль оформив Ліонель Мессі.

05.06.2007. ТМ. Алжир – Аргентина 3:4

Австрія – Йорданія: ще один дебютант у справі

Завершуватиме програму шостого ігрового дня матч на "Левайс Стедіум", де Австрія зустрінеться з дебютантом турніру Йорданією.

Австрійці повернулися на чемпіонат світу вперше з 1998 року та спробують нагадати про свої амбіції. Для 37-річного ветерана Марко Арнаутовича цей Мундіаль стане першим у кар'єрі.

У заявці збірної Австрії присутній найвищий футболіст в історії чемпіонатів світу – воротар Флоріан Вігеле, який має зріст 205 сантиметрів.

Збірна Австрії: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 24 місце

Найдорожчий гравець: Конрад Лаймер (Баварія) – €32 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії: Марко Арнаутович (Црвена Звезда) – 47 голів

Гвардієць команди та рекордсмен: Марко Арнаутович (Црвена Звезда) – 133 матчі

Головний тренер: Ральф Рангнік (67 років)

Найвище досягнення на ЧС: третє місце (1954)

Для Йорданії цей чемпіонат світу стане дебютним. Саме тому азійську збірну вже називають однією з потенційних "темних конячок" турніру.

Йорданія дебютує на чемпіонаті світу x.com/JordanFA

Збірна Йорданії: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 65 місце

Найдорожчий гравець: Муса Аль-Тамарі (Ренн) – €10 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Алі Ольван (Аль-Сайлія) – 27 голів. Рекордсмен в історії: Хамза Аль-Дардура – 29 голів

Гвардієць команди: Муса Аль-Тамарі (Ренн) – 77 матчів. Рекордсмен в історії: Амер Шафі – 171 матч

Головний тренер: Джамаль Селламі (55 років)

Найвище досягнення на ЧС: дебют

Історія протистоянь

Збірні Австрії та Йорданії раніше ніколи не зустрічалися.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути ігри Мундіалю можна буде в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт", щонайменше на трьох тематичних каналах: "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Крім того, частина матчів транслюватиметься безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах. Канал показуватиме по одному обраному матчу кожного ігрового дня, а також ключові поєдинки плейоф, включно з фіналом.