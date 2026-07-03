Воротар збірної Іспанії встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу

Унаї Сімон став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю хвилин поспіль без пропущених голів – 519.

Про це повідомляє Squawka.

Голкіпер збірної Іспанії встановив це досягнення в матчі зі збірною Австрії. Він допоміг своїй команді пробитись в 1/8 фіналу, зберігши ворота "сухими" (3:0).

29-річний воротар побив рекорд Вальтере Дзенги. Італієць 518 хвилин не пропускав на ЧС-1990.

Зазначимо, що востаннє Унаї Сімон пропускав на Мундіалях від збірної Японії. Це сталось на минулому чемпіонаті світу на груповому етапі.

Наступним суперником "Фурії Рохи" стане переможець пари Португалія – Хорватія. Гра 1/8 фіналу відбудеться 6 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.