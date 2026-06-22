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Аргентина та Австрія оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі J

Олексій Мурзак — 22 червня 2026, 18:50
Аргентина та Австрія оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі J
FIFA

У понеділок, 22 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи J, у якому між собою зіграють збірні Аргентини та Австрії.

Команди вже оголосили стартові склади на протистояння, яке відбудеться о 20:00 за київським часом.

  • Аргентина: Еміліано Мартінес, Медіна, Ліcандро Мартінес, Ромеро, Моліна, Фернандес, Де Пауль, Макаллістер, Альмада, Лаутаро Мартінес, Мессі.
  • Австрія: Олександр Шлагер, Лаймер, Пош, Алаба, Дансо, Зайвальд, Ксавер Шлагер, Шмід, Ваннер, Забітцер, Грегорич.

В Україні зустріч наживо покаже медіасервіс MEGOGO.

Зазначимо, що у першому турі аргентинці розгромили Алжир, а Австрія перемогла Йорданію.

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