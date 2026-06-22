Аргентина та Австрія оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі J

У понеділок, 22 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи J, у якому між собою зіграють збірні Аргентини та Австрії.

Команди вже оголосили стартові склади на протистояння, яке відбудеться о 20:00 за київським часом.

Аргентина : Еміліано Мартінес, Медіна, Ліcандро Мартінес, Ромеро, Моліна, Фернандес, Де Пауль, Макаллістер, Альмада, Лаутаро Мартінес, Мессі.

: Еміліано Мартінес, Медіна, Ліcандро Мартінес, Ромеро, Моліна, Фернандес, Де Пауль, Макаллістер, Альмада, Лаутаро Мартінес, Мессі. Австрія: Олександр Шлагер, Лаймер, Пош, Алаба, Дансо, Зайвальд, Ксавер Шлагер, Шмід, Ваннер, Забітцер, Грегорич.

В Україні зустріч наживо покаже медіасервіс MEGOGO.

Зазначимо, що у першому турі аргентинці розгромили Алжир, а Австрія перемогла Йорданію.