Чорноморець та Карпати визначилися зі стартовими складами на матч третього етапу Кубку України
Львівські Карпати та Одеський Чорноморець назвали стартові склади на матч третього етапу Кубку України.
Кубковий поєдинок між представниками Української Прем'єр-ліги запланований на 18:00 за київським часом на стадіоні "Україна" у Львові. Дивіться відеотрансляцію, організовану Карпатами, у прямому етері на сайті Чемпіон.
Карпати: Кемкін, Саків, Бабогло, Адамюк, Клименко, Альварес, Кузик, Шах, Очеретько, Стеніо, Устименко.
Запасні: Кінарейкін, Підлепенець, Чачуа, Тлумак, Невес, Мірошніченко, Рябов, Векляк, Костенко, Полегенько, Мельниченко, Педросо.
Чорноморець: Вічний, Кисіль, Лотоцький, Савченко, Гомес, Васильєв, Хромей, Калин, Нето, Пшеничнюк, Попов.
Запасні: Пірожок, Удод, Яновіч, Ходак, Григорчук, Каптенко, Алієв.
Зазначимо, що Михайло Хромей, який потрапив у стартовий склад одеситів, напередодні перейшов у команду зі складу Шахтаря. Разом із ним до складу "моряків" потрапив Євген Яновіч, який є в запасі.
Сьогодні, 21 серпня, проходить 6 матчів третього етапу Кубку України. В першому поєдинку ігрового дня Зоря без проблем перемогла представника аматорської першості — Олімпію з Савинець, що на Полтавщині.