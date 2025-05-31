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Чорноморець може отримати трансферний бан – джерело

Олексій Мурзак — 31 травня 2025, 17:46
Чорноморець може отримати трансферний бан – джерело
ФК Чорноморець

Чорноморець може отримати трансферний бан.

За інформацією UA-Футбол, у Палату з вирішення спорів УАФ на "моряків" надійшла скарга.

Повідомляється, що клуб не виконав зобов'язання та не розрахувався за трансфери сезону-2024/25.

Зазначено, що згідно з інформацією порталу Transfermarkt, усі переходи минулого сезону в Чорноморець були здійснені або на правах вільних агентів, або орендних угод. Проте ця інформація, судячи з усього, не відповідає дійсності.

Зокрема, ходили чутки, що перехід центрального захисника Миная Євгенія Скиби коштував одеситам в районі 100 тисяч доларів. Можливо, саме за цей трансфер Чорноморець досі не розрахувався.

Раніше повідомлялося, що одеський клуб, який за підсумками сезону Української Прем'єр-ліги 2024/25 вилетів у Першу лігу, може залишити одразу 8 гравців.

Також стало відомо, що полтавська Ворскла вже втретє за 2025 рік отримала трансферний бан від ФІФА

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