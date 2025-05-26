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Бутко, Янаков, Безбородько та ще 5 гравців покинуть Чорноморець: ЗМІ назвали причину

Олексій Мурзак — 26 травня 2025, 16:19
Бутко, Янаков, Безбородько та ще 5 гравців покинуть Чорноморець: ЗМІ назвали причину
ФК Чорноморець

Одеський Чорноморець, який за підсумками сезону Української Прем'єр-ліги 2024/25 вилетів у Першу лігу, може залишити одразу 8 гравців.

Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією видання, першим футболістом, який залишить Одесу, стане Богдан Бутко. 34-річний захисник розраховує ще пограти й працевлаштуватись в клубі з числа "елітних". Не виключено, що це буде один з новачків УПЛ.

Також команду залишать воротар Артур Рудько, захисники Ярослав Кисіль та Євгеній Скиба, вінгер Денис Янаков, півзахисник Артем Габелок та нападники Денис Безбородько й Олексій Хобленко.

Причинами цього стало пониження у класі, а також фінансові заборгованості перед гравцями й тренерським штабом. Видання додає, що заборгованість щодо зарплатні клубу перед гравцями за тиждень досягне трьох місяців.

Раніше повідомлялося, що керівництво одеського Чорноморця ухвалило рішення залишити головного тренера Олександра Кучера на наступний сезон.

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