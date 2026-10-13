Відвідав екзорцизм із прем'єр-міністром Великої Британії: відомий тренер – про найдивніші перемовини в кар'єрі

Колишній наставник збірної Шотландії Крейг Левейн пригадав найдивніші перемовини щодо трансферу під час клубної кар'єри.

Про це повідомляє Goal.

Це сталось у 2006 році, коли він хотів підписати захисника Марвіна Ендрюса до Рейт Роверс. Тоді фахівець разом із майбутнім прем'єр-міністром Великої Британії Гордоном Брауном відвідав церковну службу з вигнання демонів.

На той час футболіст залишив Рейнджерс і клуб із Кірколді був у ньому зацікавлений. Політик допомагав у переговорах і запросив тренера на зустріч із гравцем.

Вони поїхали до Ендрюса в Центр хвали Зайона. В той день відбувалася служба з вигнання демонів і тренеру довелося спостерігати, як пастор клав руки на голови вірян, після чого ті падали на підлогу.

"Ми обрали вечір, коли виганяли демонів. Хлопці виходять на сцену, і пастор Джо кладе руку їм на голови. Лунають голосіння, він штовхає їх, і вони падають назад. Я сиджу там і думаю: "Що, чорт забирай, відбувається?" Я прийшов зустрітися з Марвіном, а там люди падають, і близько шести людей лежать на землі. Це був найдивніший вечір у моєму житті", – сказав Левейн.

Зазначимо, що футболіст врешті-решт перейшов у Рейт Роверс. Колишній захисник збірної Тринідаду та Тобаго провів за цей клуб 73 матчі.

Після завершення кар'єри він присвятив себе християнському служінню. Нині Ендрюс також є амбасадором Рейнджерс.

Нагадаємо, що Крейг Левейн очолював збірну Шотландії з 2009 до 2012 року. Напередодні "Тартанова армія" змінила тренера.