Оболонь здолала Лівий берег, Ворскла вибила Інгулець у Першу лігу

У п'ятницю, 23 травня, в межах 30 туру Української Прем'єр-ліги відбулося дві зустрічі.

Інгулець вдома зіграв внічию з полтавською Ворсклою, зустріч завершилась з рахунком 1:1. Гості першими відкрили рахунок – Владислав Кулач ударом в протихід голкіперу відправив м'яч у сітку воріт. Підопічні Василя Кобіна у другій половині змогли відновити інтригу, коли після тривалого розіграшу кутового відзначився Станіслав-Нурі Малиш.

У паралельному матчі Оболонь виграла київське дербі у Лівого берега завдяки голу Віталія Груши на старті другої половини гри, 31-річний захисник потужним ударом з-за меж штрафного майданчика пробив голкіпера.

За підсумками зіграних матчів Інгулець вилетів у Першу лігу, Ворскла та Лівий берег будуть грати перехідні матчі

Чемпіонат України – УПЛ

30 тур, 23 травня

Оболонь – Лівий Берег 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 49 Груша

Інгулець – Ворскла 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Кулач, 1:1 – 72 Малиш

Standings provided by Sofascore

Напередодні визначився розклад матчів плейоф за право участі в УПЛ.