Шахтар і ПСЖ стежать за 18-річним талантом Палмейраса
Луїс Пачеко (зліва)
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Шахтар цікавиться опорним півзахисником Палмейраса Луїсом Пачеко, за яким також стежить ПСЖ.
Про це повідомляє Portal do Palestra.
За інформацією бразильських ЗМІ, обидва клуби спостерігають за розвитком 18-річного футболіста.
Бразильський клуб уже відхилив деякі закордонні пропозиції щодо гравця. Керівництво хоче, щоб він набрався досвіду та закріпився в основній команді Абела Феррейри, перш ніж розглядати продаж.
Інтерес ПСЖ також поки не переріс у переговори.
У сезоні-2026 Пачеко провів 11 матчів за основну команду Палмейраса, без забитих м'ячів. Transfermarkt оцінює його вартість в 1.5 мільйона євро.
Раніше гендиректор "гірників" Сергій Палкін висловився про трансферну філософію клубу в часи війни.