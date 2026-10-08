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Шахтар і ПСЖ стежать за 18-річним талантом Палмейраса

Олексій Мурзак — 8 жовтня 2026, 19:21
Шахтар і ПСЖ стежать за 18-річним талантом Палмейраса
Луїс Пачеко (зліва)
Getty Images

Шахтар цікавиться опорним півзахисником Палмейраса Луїсом Пачеко, за яким також стежить ПСЖ.

Про це повідомляє Portal do Palestra.

За інформацією бразильських ЗМІ, обидва клуби спостерігають за розвитком 18-річного футболіста.

Бразильський клуб уже відхилив деякі закордонні пропозиції щодо гравця. Керівництво хоче, щоб він набрався досвіду та закріпився в основній команді Абела Феррейри, перш ніж розглядати продаж.

Інтерес ПСЖ також поки не переріс у переговори.

У сезоні-2026 Пачеко провів 11 матчів за основну команду Палмейраса, без забитих м'ячів. Transfermarkt оцінює його вартість в 1.5 мільйона євро.

Раніше гендиректор "гірників" Сергій Палкін висловився про трансферну філософію клубу в часи війни.

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