Барселона і клуби АПЛ цікавляться одноклубником Судакова та Трубіна

Нападник Бенфіки Вангеліс Павлідіс привернув увагу Барселони та Тоттенгема.

Про це повідомляє CaughtOffside.

За інформацією джерела, лондонський клуб активно стежить за грецьким форвардом і вважає підписання нападника одним із пріоритетів на січень. Також Павлідісом цікавляться Астон Вілла, Фулгем, Мілан та Ювентус.

Водночас переговори перебувають на початковій стадії. Бенфіка, за яку також виступають українці Георгій Судаков та Анатолій Трубін, не хоче продавати футболіста посеред сезону, а в його контракті передбачена клаусула у 100 млн євро.

Тому потенційним покупцям, імовірно, доведеться чекати до літа, щоб домовлятися про меншу суму трансферу.

Павлідіс відкритий до переходу в АПЛ, проте Барселона також приваблює його. За даними джерела, важливими для нападника є участь у Лізі чемпіонів, вагома роль у команді та регулярна ігрова практика.

У поточному сезоні Павлідіс забив 14 голів у 13 матчах за Бенфіку в усіх турнірах.

Напередодні повідомлялося, що Бенфіка планує запропонувати новий контракт голкіперу збірної України Анатолію Трубіну.