Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ювентус продовжив контракт із головним тренером

Олег Дідух — 10 квітня 2026, 16:04
ФК Ювентус

Туринський Ювентус продовжив контракт із головним тренером команди Лучано Спаллетті.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Попередня угода з 67-річним фахівцем була розрахована до завершення поточного сезону. Новий контракт діятиме до кінця червня 2028 року.

Спаллетті очолив Ювентус наприкінці жовтня минулого року, замінивши Ігоря Тудора. Під його керівництвом туринський клуб провів 31 матч у всіх турнірах, у яких здобув 17 перемог і зазнав 6 поразок.

На даний момент Ювентус посідає 5 місце в Серії А, відстаючи від Комо, що йде четвертим, на одне очко. Після призначення Спаллетті говорилося про те, що обов'язковою умовою для продовження співпраці сторін є вихід у Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Ювентус Лучано Спаллетті

Лучано Спаллетті

Останні новини