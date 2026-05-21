Італійський гранд проявляє інтерес до українського нападника

Олексій Мурзак — 21 травня 2026, 00:50
Український нападник Роми Артем Довбик потрапив до сфери інтересів Ювентуса.

Про це повідомляє Solo la Roma.

За інформацією джерела, сторони нібито вже навіть почали переговори щодо можливого контракту.

Зазначається, що Ювентус має намір посилити атакувальну лінію за рахунок іноземців.

Нагадаємо, у 37 турі Серії А Рома у столичному дербі обіграла Лаціо 2:0 завдяки дублю центрального захисника Джанлуки Манчіні. Довбик повернувся на поле після більш ніж 4-місячної паузи, вийшовши на заміну на 88-й хвилині замість Пауло Дибали вже за рахунку 2:0.

У поточному сезоні на рахунку 28-річного українського нападника 3 голи та 2 асисти в 18 матчах у всіх турнірах.

Напередодні також повідомлялося, що Рома може віддати гравця в оренду до Фіорентини.

