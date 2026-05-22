Названо MVP сезону в Серії А
Найкращим гравцем сезону-2025/26 у італійській Серії А було визнано лівого захисника міланського Інтера Федеріко Дімарко.
Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.
У сезоні-2025/26 Дімарко провів 34 матчі в Серії А та відзначився у них 6 голами та 18 асистами. Він встановив рекорд чемпіонату Італії за кількістю асистів за сезон, допомігши Інтеру завоювати 21-й у історії чемпіонський титул.
Зіркою, що сходить було визнано турецького вінгера Ювентуса Кенана Йилдиза. 21-річний гравець відзначився 10 голами та 7 асистами у 36 матчах Серії А у поточному сезоні.
Раніше Крістіан Ківу був визнаний найкращим тренером сезону в Серії А, також були визначені найкращі воротар, захисник, хавбек і нападник чемпіонату.