Мілан орендував вінгера Ноттінгем Форест

Вінгер Ноттінгем Форест і збірної Ямайки Омарі Хатчінсон продовжить кар'єру в Мілані.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Йдеться про оренду до завершення поточного сезону з опцією викупу влітку наступного року. За оренду Мілан заплатить 4,2 мільйона євро.

Минулого року Ноттінгем Форест придбав Хатчінсона в Іпсвіча за 43,4 мільйона євро. Провів за "лісників" 42 матчі в усіх турнірах, відзначившись 1 голом і 8 асистами. На рахунку 22-річного вінгера 2 матчі за збірну Ямайки.

Також у своїй кар'єрі Хатчінсон грав за Челсі, займався у молодіжних академіях Чарльтона та лондонського Арсенала.

Напередодні Мілан продав у Галатасарай вінгера збірної Португалії Рафаела Леау за 38 мільйонів євро.