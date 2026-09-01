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Мілан орендував вінгера Ноттінгем Форест

Олег Дідух — 1 вересня 2026, 14:27
Мілан орендував вінгера Ноттінгем Форест
Омарі Хатчінсон
ФК Мілан

Вінгер Ноттінгем Форест і збірної Ямайки Омарі Хатчінсон продовжить кар'єру в Мілані.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Йдеться про оренду до завершення поточного сезону з опцією викупу влітку наступного року. За оренду Мілан заплатить 4,2 мільйона євро.

Минулого року Ноттінгем Форест придбав Хатчінсона в Іпсвіча за 43,4 мільйона євро. Провів за "лісників" 42 матчі в усіх турнірах, відзначившись 1 голом і 8 асистами. На рахунку 22-річного вінгера 2 матчі за збірну Ямайки.

Також у своїй кар'єрі Хатчінсон грав за Челсі, займався у молодіжних академіях Чарльтона та лондонського Арсенала.

Напередодні Мілан продав у Галатасарай вінгера збірної Португалії Рафаела Леау за 38 мільйонів євро.

Мілан Ноттінгем Форест

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