Ексвінгер Мілана та Ліверпуля завершив кар’єру

Відомий іспанський вінгер Сусо вирішив завершити спортивну кар'єру у віці 32 років.

Про це повідомляє пресслужба Кадіса, який став останнім клубом у кар'єрі гравця.

Після завершення кар'єри Сусо залишиться в Кадісі. Він обійме посаду інституційного представника. У сезоні-2025/26, який став останнім у кар'єрі Сусо, на його рахунку 1 гол і 3 асисти в 27 матчах у всіх турнірах.

Сусо найбільше відомий за виступами за Мілан у 2015 – 2020 роках. Також захищав кольори Ліверпуля, Альмерії, Дженоа та Севільї. В 2017 – 2019 роках провів 5 матчів за збірну Іспанії.

Нагадаємо, два тижні тому про завершення кар'єри оголосив зірковий італійський форвард Чіро Іммобіле, який вигравав Євро-2020 зі збірною Італії.