25-річний хавбек Мілана перейшов на правах оренди до Комо

25-річний опорний півзахисник Мілана Самуеле Річчі перейшов на правах оренди до Комо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. Окрім того, прописана можливість викупити гравця на повноцінній основі у випадку виникнення такого бажання з боку клубу.

Зауважимо, що Річчі є вихованцем Емполі, який покинув на правах оренди на початку 2022-го року та уклав контракт із Торіно. Будучи гравцем "биків", італієць доєднався до Мілана влітку минулого року.

За цей час він провів у футболці "россонері" 34 матчі, у яких відзначився 1 голом та 4 асистами.

Окрім того, за його спиною 11 матчів за національну збірну.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що зірковий нападник Мілана Рафаел Леау продовжить свою кар'єру в турецькому чемпіонаті.