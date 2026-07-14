Знову йдемо шляхом Росії: президент клубу УПЛ виступив проти ліміту на легіонерів

Президент рівненського Вереса Іван Надєїн виступив проти ліміту на легіонерів в українському футболі.

Його слова передає клубна пресслужба.

Він вважає, що це застарілий підхід і потрібно від нього відмовлятися:

"Це наша якась радянщина – що є якийсь орган, який має сказати клубам, як треба робити. Що таке ліміт? Це значить хтось каже: "Ви не беріть стільки-то, а беріть стільки-то". Клуби самі розберуться, кого їм брати та яка в них стратегія".

Надєїн переконаний, що клуби самі здатні знайти баланс між розвитком власних вихованців і запрошенням легіонерів.

"У всьому цивілізованому світі цього немає. Навіщо ми робимо помилку і знову йдемо шляхом Росії? Дивина та й годі", – резюмував президент Вереса.

Зазначимо, що наразі ліміт в УПЛ становить не більше семи легіонерів на полі одночасно. На початку червня клуби проголосували проти його послаблення.

Раніше президент Полісся Геннадій Буткевич висловився на цю тему. Він вважає, що "ліміт не виховує футболістів".